不只高股息也要ESG 第1支主打ROE+高股息型ETF 10/15掛牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-13 09:10

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有別於今年大多數主打高股息或債券型的 ETF，除追求高股息，並兼顧股東權益報酬率 (ROE) 、由富蘭克林華美投信所推出的『臺灣 ESG 永續高息 ETF』(00961)，已於 9 月底完成募集後，將於周二（10/15） 正式掛牌上市。

觀察目前 ETF 最新總市值前 10 大規模，除了 0050 元大台灣 50、006208 富邦台 50 這兩檔市值型外，其餘 8 檔皆為高股息及債券類型 ETF，顯示國人對於投資上追求穩定息收仍是第一首選；不過在獲取息收的同時也面臨著填息的壓力考驗，尤其從下半年幾檔高股息宣布配息金額不如以往後，投資人更要懂得手上 ETF 的選股邏輯是否能有效填息，而非單純只發高息卻貼息，落入了左手換右手的窘境。

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但真正有能力發出股息並填息，關鍵兩個點在於：1. 企業需有足夠獲利，才有空間能發出股息 2. 獲利能力持續成長，公司價值提高推升股價完成填息，也因此股東權益報酬率 (ROE) 是衡量這兩個關鍵點的重要指標，而 00961 FT 臺灣永續高息所追蹤的指數『ICE 臺灣 ESG 高息指數』，正是用 ROE 指標做為選股邏輯核心，主打高利填息與成長強化及 ESG 主題性，透過 ROE 篩選獲利企業外，更透過 ROE 季成長率對股利率進行加權排序，幫助投資人網羅真正有能力發出高股息，且有更高機率迴避貼息完成填息的企業。

除了 ROE 外，00961 選股邏輯也結合了 ESG 概念，隨著全球追求淨零排放，各大企業在供應鏈上的要求也紛紛跟進，而知名科技企業像是蘋果 (Apple) 也宣告 2030 年前實現脫碳，合作供應鏈也必須達到要求，換言之如果台廠供應鏈未來要做科技龍頭生意的話，導入 ESG 是勢在必行且將提升在供應鏈中的競爭力。