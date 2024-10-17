00632R反分割過關！受益人會議出席率達5成 贊成率87%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-17 17:45

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元大投信日前展開元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 反分割作業，創下業界首例，今 (17) 日受益人會議表決結果出爐，出席的受益權單位數占比 50.38%，剛好達到門檻，贊成率達 87.06%，最終表決通過。

00632R 擁有 6 萬多名受益人，目前最新市價及淨值均為 3.27 元。

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台股指數今年展開大多頭行情，站上 2 萬點之上，屢創歷史新高，隨著基期不斷墊高，台股反向 ETF 淨值卻不斷探底，雖無下市風險，但需有做出相應的調整，此次受益人會議表決通過後，將會授權經理公司以最小整數倍為反分割倍數，依照信託契約規定，將會回到每單位受益權 20 元以上，可望進一步提升 ETF 的流動性。

根據元大投信統計，00632R 已發行受益憑證受益權單位數為 100 億 1764 萬 9000 單位；出席率為 50.38%；表決贊成比率為 87.06%；不贊成比率為 11.94%；棄權比率為 1.01%。

元大投信表示，本次會議經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經有效出席受益人之表決權總數二分之一以上表決贊成，故本次受益人會議決議事項照案通過，未來將依據決議內容進行本基金反分割後再另行公告。