太空年會登場 老牌太空衛星ETF 00910搶搭星商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-16 11:52

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本周首宗 SpaceX 星艦火箭回收任務完成，再創太空衛星發展新里程碑，同時間全球最盛大國際太空年會 14 日至 17 日在義大利米蘭登場，今年太空年會將「太空永續發展」作為主題，研討議題結合永續發展、氣候變遷與人工智慧等領域，第一金投信指出，太空發展兼顧永續及商業應用需求，科技企業的參與意願大幅提高，加速太空產業落地發展，國內首創第一金太空衛星 ETF(00910-TW) 發行上市已達 2 年，一次囊括 30 檔太空衛星關鍵企業個股。

過去政府部門是全球太空發展的主導勢力，隨著商業應用需求增加，技術精進、成本下降，科技企業參與能力與意願提升，第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝說明，隨著民間企業投入太空產業的技術與資金，具備越來越強大的根基，歐美日都有許多的科技公司、創投企業、新創公司投入太空產業鏈，此外，更透過產、官、學等共同技術與資金連結，為太空衛星產業挹注強勁動能。

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根據衛星太空協會 (SIA) 的統計，截至 2023 年底太空衛星產業的經濟規模達 4000 億美元，其中，衛星地面設備、衛星服務與政府太空支出的產值都在千億美元以上，市場預估，至 2030 年太空產值可望突破 1 兆美元，年複合成長率達 13.99%。

曾萬勝強調，科技產業加入太空戰局，帶動新一波的太空衛星成長動能，包括：數位運算導入太空、火箭發射及回收技術讓太空旅遊成真，太空商機不再只是遙不可及的夢，過去兩年市場關注創新題材，科技股頻創新高，代表太空衛星產業的 Solactive 太空衛星指數，近兩年漲幅高達 80%，超越美股主要指數。

第一金太空衛星 ETF 成份股涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等，精選全球 30 檔太空衛星產業關鍵企業個股，成份股採均權配置，每年 2 月及 8 月進行調整。