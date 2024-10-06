上船了沒？00960上市一週規模暴漲增3倍 Q4旺季到仍有看頭
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-06 16:49
全球關注海運供應鏈的「10 月驚奇」，美國碼頭工人與港口營運商已達成暫時協議。步入航運旺季第四季，彭博統計 9/23-9/27 航運類股單週大漲 10.83%，台灣貨櫃三雄也有不錯表現，00960 自 9/20 上市第一週規模即從 10.8 億元成長至 47.4 億元，暴增數倍。目前航運股話題與投資機會豐富，加上 Q4 傳統航運旺季，法人看好航運股後市，若等盤勢拉回買進，持有 1 年以上的表現更為亮眼。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析全球航運股過往走勢特性指出，根據統計，當航運題材股票拉回時進場投資，以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，分別持有 60、120 與 240 個交易日 (即約 3、6 個月與 1 年)，平均而言都是正報酬，漲幅可望達 7.27%、15.72% 與 37.73%，表現相當亮眼；然若在該指數創高時進場，上述期間平均漲幅則為 10.22%、21.85% 與 31.54%，短中長期的爆發力則更為驚人。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析指出，歷史統計，當全球航運股起漲時動能往往延續 3-6 個月，當中包括適逢下半年乃至於第四季航運營運旺季等挹注，航運股價未來仍有表現的空間。創高買進後的爆發力較強，適合積極型投資人進行價差交易；只要經濟與貿易活動穩健向上，航運股長期向上可期，若等盤勢拉回買進之平均長期 (如持有一年以上) 的表現，可望更為亮眼，適合長期投資人適度配置。
但漢遠進一步表示，近期航運類股再度受到市場關注翻紅，根據統計，最近一週 (9/20-9/27) 台股 ETF 中之海外股票型分類，其中 00960 無論在規模或受益人數均大幅成長，總規模從 9 月 20 日的 10.8 億元成長至 9 月 27 日的 47.4 億元，增幅達 339%，若從受益人數來看，00960 受益人數從 9 月 20 日的 5469 人成長至 9 月 27 日的 19224 人，大增 13755 人、增幅逾 250%。
野村投信表示，目前航運股話題與投資機會豐富，加上傳統航運旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」可望達到高峰，至於消息面包括俄烏戰爭持續、中東地區紅海危機，這些都可能進一步造成航運「供不應求」，這從許多航運公司例如台灣貨櫃三雄等營收獲利表現出色亦可看出端倪。
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