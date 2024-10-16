光寶科參展2024 OCP 展示NVIDIA驅動 AI 雲端伺服器機櫃解決方案

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-16 16:52

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電供廠光寶科 (2301-TW) 日前於美國聖荷西 2024 年 OCP 開放運算全球峰會上，首次展示了「整合式 AI 雲端伺服器整合機櫃解決方案」，結合了電源、液冷、機櫃、軟體和系統五大關鍵技術，瞄準快速成長的綠色資料中心市場。

光寶科展出符合 NVIDIA(NVDA-US) 架構的電源、機櫃以及液冷系統，例如支援 NVIDIA GB200 NVL72 架構的高效電源系統、NVIDIA MGX™模組化系統設計機櫃等，另外還有多款液冷系列產品，包括 5600W 水冷板電源模組和各種冷卻裝置，可靈活應用於不同場景。

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光寶的液冷解決方案「LITEON COOLING」試圖提升資料中心的冷卻系統，提高散熱效率的同時降低能源消耗和碳足跡，自主研發的智能電源管理系統 (PMC) 提供數位管理和遠端即時監控功能，結合高效率鋰電備份電源 (BBU)，進一步提升資料中心的可靠性和能源效率。