光寶科9月營收年月雙減 網通及AI伺服器電源業務出貨仍強勁

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-09 16:35

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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (9) 日公告 9 月份全球合併營收為 119 億元，呈年月雙減。累計前 9 個月營收達 988 億元，光寶科表示，儘管營收呈月減，光電半導體、雲端運算及高階伺服器、網通電源等業務仍呈現成長態勢。

光寶科 9 月營收為 119 億元，月減 2%、年減 15.6%；第三季營收約為 367.6 億元，季增約 10.5%、年減約 8%；累計前 9 個月營收 988 億元，較去年同期減少約 11.3%。

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營收結構占比方面，9 月份光電部門佔整體營收的 21%，雲端及物聯網部門占比 34%，其中雲端運算及高階伺服器、網通電源管理系統、網通需求保持穩定；資訊及消費性電子部門佔比最高，達 45%，公司表示在產品組合持續優化下，高階電源與鍵盤等智慧輸入裝置出貨穩定成長。