AI軟體新兵昕力資訊10/23登錄興櫃 四大AI產品線瞄準東南亞金融業

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-16 16:42

‌



軟體商昕力資訊 (7781-TW) 即將於 10 月 23 日正式掛牌興櫃，昕力資董事長姚勝富表示，挾帶 AI 浪潮帶動的數位轉型需求，昕力資將完善四大 AI 產品線，並積極布局東南亞市場。

昕力資自有開發產品，涵蓋四大 AI 產品線，包括 AI 交談、數位轉型、ESG 管理及資安等領域，為企業提供全方位的數位化解決方案；姚勝富表示，AI 交談、數位轉型產品已經成熟，ESG 管理及資安產品，則在今年底完善，強化昕力資產品線，帶來實際成長。

‌



姚勝富說明，目前主要客戶為國內金融業，約佔營收 60-70%，會進行 Upsale，增加客戶黏著度，除了金融業，公司也積極拓展醫療產業，預計將成為 2025 年主要成長動能。

展望未來，姚勝富表示，昕力資訊致力成為純軟體產品自製公司，目標是跨足海內外市場的純軟體原廠，首選越南金融保險業，以當地機車產險為切入點，已經收購當地公司，試圖打造越南國產金融軟體；並複製成功經驗，透過經銷商逐步擴展至泰國、印尼等東南亞國家，未來則放眼日本、歐洲和美國。

姚勝富表示，昕力資訊計劃在 2024 年第一季增資，股本達 3 億元，並希望在明年下半年申請 IPO，並將持續投入研發，由於自有產品呈低基期，營收占比可望提升一倍以上，成為明年主力，樂觀看待營收及獲利成長。