光寶科一天就填息 法人看好AI 挹注營收年複合成長6%

法人表示，光寶科汰弱留強策略有成，正轉向零組件解決方案供應商。公司專注於高毛利率產品，包括雲端物聯網及光電半導體與智能交通，估計毛利率將從 2023 年的 22.0% 提升至 2026 年的 23.6%。