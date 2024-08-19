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光寶科一天就填息 法人看好AI 挹注營收年複合成長6%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-19 17:43

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光寶科一天就填息 法人看好AI 挹注營收年複合成長6%。(圖：shutterstock)

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (19) 日除息配發現金股利 2 元，開盤後便迅速填息，股價一路上漲，收在 109 元，漲幅近 3%，成交量 18218 張。法人指出，光寶科瘦身成功，看好 AI 產品推動光寶科未來 2 年營收成長率超過 6%。

法人表示，光寶科汰弱留強策略有成，正轉向零組件解決方案供應商。公司專注於高毛利率產品，包括雲端物聯網及光電半導體與智能交通，估計毛利率將從 2023 年的 22.0% 提升至 2026 年的 23.6%。


法人看好，光寶科 AI 伺服器與 AI PC 業務將成為短期營收獲利爆發的成長動能，預估光寶科今年下半年營收呈現正成長，未來 2 年營收將以年複合成長率 6.3% 成長。

光寶科總經理邱森彬表示，公司三大事業部門預期第三季表現都將優於第二季，其中，AI 相關產品占雲端物聯網事業部門營收比重，預計將從去年的 7-8% 提升至 12-15%，另外，公司液冷散熱相關產品傳出好消息，sidecar 已取得輝達 (NVDA-US)RVL 資格，In-Row CDU 目標 8 月取得資格。

光寶科第二季營收 332.85 億元，季增 15.7%，年減 10.7%；稅後純益 31.15 億元，季增 30.8%，年減 25.8%，每股純益 1.36 元。 累計上半年營收 620.61 億元，年減 13%；稅後純益 77.23 億元，年減 10%，每股純益 2.4 元。 

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光寶科AI散熱伺服器

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