光寶科8月營收年月雙減 光電半導體出貨上升
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 18:25
電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (6) 日公布 8 月份全球合併營收新台幣 121 億元，月減 6%，年減 9.3%，呈年月雙減；前 8 個月累計營收 870 億元，年減 10.6% ；光寶科表示，儘管 8 月營收下滑，不過光電半導體出貨強勁，呈月增趨勢。
光寶科說明，資訊及消費性電子部門佔比最高，達 43%，該部門持續優化產品組合，高階電源與智慧輸入裝置（如鍵盤）的出貨量持續攀升；雲端及物聯網部門次之，佔比 36%，與上月相比約持平。雲端運算、高階伺服器電源管理系統，以及網通需求穩定，支撐了該部門的營收。
光電部門雖佔比最低，為 21％，但呈現持續月增態勢。其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品，以及不可見光在感測應用的出貨量均有顯著成長。
光寶科昨 (5) 日宣布將整併旗下兩家大陸子公司，將在一年內完成光寶科技 (江蘇) 及光寶綠能科技 (南京) 的合併，以光寶科技 (江蘇) 為存續公司，並表示不會影響股東權益，也不會對公司的每股淨值及每股盈餘產生影響。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q2獲利31億元EPS 2.4元 擬配發Q2現金股利2元
- 三大事業部門Q3營運優於Q2 33kW AI伺服器電源下半年量產
- 〈焦點股〉光寶科Q3營運看旺、液冷產品助攻 股價帶量衝高
- 光寶科一天就填息 法人看好AI 挹注營收年複合成長6%
下一篇