光寶科8月營收年月雙減 光電半導體出貨上升

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 18:25

‌



電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (6) 日公布 8 月份全球合併營收新台幣 121 億元，月減 6%，年減 9.3%，呈年月雙減；前 8 個月累計營收 870 億元，年減 10.6% ；光寶科表示，儘管 8 月營收下滑，不過光電半導體出貨強勁，呈月增趨勢。

光寶科說明，資訊及消費性電子部門佔比最高，達 43%，該部門持續優化產品組合，高階電源與智慧輸入裝置（如鍵盤）的出貨量持續攀升；雲端及物聯網部門次之，佔比 36%，與上月相比約持平。雲端運算、高階伺服器電源管理系統，以及網通需求穩定，支撐了該部門的營收。

‌



光電部門雖佔比最低，為 21％，但呈現持續月增態勢。其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品，以及不可見光在感測應用的出貨量均有顯著成長。