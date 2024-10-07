第二家進入資本市場永續型創投公司 能率亞洲10/15登錄興櫃交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 19:54

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能率亞洲 (7777-TW) 將在 10 月 15 日以每股 16 元; 參考價登錄興櫃交易，成為台灣第二家永續型創業投資公司進入資本市場，同時也是第一家聚焦於 AI、機器人及半導體等高科技產業的專業創投公司。推薦券商包括第一金證券、永豐金證券及國泰證券 。

能率亞洲指出，隨著 AI 時代的來臨，能率亞洲恰逢其時的轉型為永續型創投公司，在原先既有的半導體、航太、新能源車、生技醫材及傳統產業的投資領域中，由 AI 及機器人為核心，結合能率亞洲過去已有的亮眼經營績效基礎，打造 AI 投資產業圈，協助企業轉型，共同迎接 AI 時代。

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能率亞洲指出，能率亞洲除了提供對被投資公司的資金挹注外，更大的價值是引介上下游業務夥伴、促成被投資公司異業合作及海外拓展的機會，扶植被投資事業營運成長，具體成果有：協助上品綜合工業跨入長春石化供應鏈；協助亨泰光學布局 AI 近視防控平台；協助橘焱胡同取得日本高端餐飲品牌授權。

能率亞洲指出，截至今年 9 月，能率亞洲帳上投資總金額達 12.58 億元。其中最大投資部位為星宇航空 (2646)，在投資組合占比約 10%，星宇航空預計 10 月 25 日掛牌上市，除了看好星宇航空會對能率亞洲帶來成功的投資績效外，近期規劃 IPO 的案件包括華勝 - KY、傑生工業、J-star(海外掛牌) 等等，其他投資案件如長廣、金聯成、皇家可口、捷博、慧誠、智寶國際等等也陸續有進入資本市場時程的計畫。