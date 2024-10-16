筆電、工業需求疲弱 瀚荃下修全年營收展望

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-16 19:00

‌



瀚荃表示，過往第三季是筆電換機、出貨旺季，加上中國十一長假前的提前備貨潮，但今年並未感受到上述情況，顯現客戶端還在觀望、備庫存的狀況保守，估計系統廠延後到 10 月才開始出貨。

‌



至於工業方面，瀚荃表示，歐洲景氣不佳連帶影響工業市場，觀察到客戶集貨 2-3 個月再來出貨，甚至是取消訂單的狀況，目前主力產品三大塊中，僅伺服器及網通正向成長，第三季營收年增 26%。

瀚荃 9 月營收 2.82 億元，月減 6%、年增 7%；第三季營收 8.83 億元，季增 7.4%、年增 5.1%；累計前 9 月營收 23.58 億元、年增近 5%。

瀚荃各應用前 9 月表現來看，伺服器及網通年增 23%、筆電產業年減 7%、工業電子年減 6%，消費電子年減 10%、光電年增 40%、車用電子年增 16%、物聯網 AIoT 及智慧家庭年減 39%。