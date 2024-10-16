戰爭不是離開市場的理由! 美中二大經濟體同步寬鬆 第4季行情如何?

鉅亨研報 2024-10-16 14:07

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一、美聯準會降息 中國央行強力救市 二大經濟體同步寬鬆

9 月份美國 FOMC 會議開啟降息訊號，基於通貨膨脹率逐漸接近 2% 的目標，勞動市場顯著放緩，聯準會一口氣降息 2 碼，將基準利率調降至 4.75 至 5.00%，這是自 2020 年 3 月以來，相隔 4 年多首度降息。

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緊接著驚喜大獎中國央行也在 10 月長假之前宣布，加大貨幣政策調控強度，下調金融機構存款準備率 0.5 個百分點，同時公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.70% 調整為 1.50%，最為重要的是鼓勵上市公司回購股份和增持等措施，這種國家隊進場模式也刺激資金大量流入，陸股在 9 月 30 日出現 16 年來最大單日漲幅。

我們可以看到美中二大經濟體同步降息，歐洲央行也如預期在 9 月降息 1 碼，日本新首相石破茂釋出鴿派言論、日元急速貶值，也就是全球主要經濟體系都採取寬鬆貨幣政策，對於第 4 季行情發展當然非常有幫助。

二、地緣政治風險怎麼看? 戰爭不應該是離開市場的理由

另一個大漲的還有原油，地緣政治風險再度攀升，中東緊張局勢導致市場資金湧向避險資產，例如黃金、美元以及原油，我們可以從三個面向來觀察，首先，戰爭對市場的長期走勢影響微乎其微，根據 LPL 研究中心結果顯示，金融市場在事件發生後，從第一天到觸達谷底平均為 22 天，這些損失平均 47 天就能收復失地，也就是說戰爭不應該是投資人離開市場的理由。

其次，戰事只能短暫刺激原油價格，全球經濟是否好轉才是重點，全球主要經濟體系都採取寬鬆貨幣政策，聯準會降息支撐經濟軟著陸，根據 GDPNow 模型對 2024 年第 3 季實際 GDP 成長率，至 10 月 1 日止的預測數值為 2.5%，也就是說美國經濟將會是通膨下滑、配合 2.0 至 3.0% 之間的溫和成長。

最後，距離美國總統大選僅剩 6 週，根據 RealClearPolitics 民調走勢，賀錦麗以 49.2% 領先川普的 47.0%，但川普多次宣稱在他任內中東沒有發生戰爭，因此局面一旦失控顯然對川普較為有利，也凸顯拜登政府無法發揮實質影響，這或許會是短期壓抑市場的不確定因素，但最終市場依舊會慢慢消化戰爭的影響。

我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，全球央行貨幣寬鬆利好市場發展，但美國股市與台北股市都在歷史新高位置，市場波動難免比較大，資產配置與分散投資始終是應該堅守的原則。