綠電概念股添新兵 三地能源下周一登興櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-04 18:43

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三地能源 (6946-TW) 即將在 10 月 7 日正式登錄興櫃買賣，每股參考價為 31.8 元，為綠電概念族群再添新兵，展望後市，三地能源看好，公司手握充足土地庫存量，將深化整合三地集團充沛資源，加速太陽能光電案場開發案量，積極參與綠電銷售市場，有信心創造未來營運成長態勢。

三地能源深耕台灣綠電市場，跨足太陽能光電、能源儲備、電動車充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等戰略業務佈局，打造一站式的綠能整合服務，憑藉三地能源完善佈建開發、EPC 工程、維運、漁業養殖與綠電銷售之專業團隊，並擁有多角化橫跨食住行育樂版圖之三地集團資源。

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三地能源自 2022 年起正式進軍綠色能源產業，目前實收資本額為新台幣 32.38 億元，2023 年全年營收 5.43 億元，稅後淨利 2,608 萬元，每股稅後盈餘 0.09 元，正式進入獲利軌道。

三地能源今年隨著受惠太陽能光電、電動車充電業務動能持續放大，帶動今年上半年營收達 4.66 億元，稅後淨利 7,972 萬元，每股稅後盈餘達 0.19 元，超越去年全年水準。

三地能源表示，2024 年上半年旗下太陽能光電、儲能服務、電動車充電服務及 Model T 電動巴士銷售之營收比重分別為 89.41%、3.40%、5.05% 與 2.14%，其中，太陽能光電業務截至 2024 年上半年累計共 127MW 掛表完成，預計今年第四季將有 10.69MW 屋頂型太陽能進入商轉階段，以三地能源手握太陽能光電總建置發電總量達 378MW，規劃未來每年至少新增 50MW 發電量體，擴大太陽能光電業務收入。

不僅如此，三地能源已完善佈建自有 EPC 工程團隊，未來可隨旗下光電案場建置規劃，增加 EPC 工程收入認列，堆疊整體營收規模放大。

另外，三地能源旗下電動車充電站品牌「特爾電力」，採取「都會社區型站點」導向擴點策略，在商場、超商、旅遊景點及車廠等場域插旗，滿足車主每個用電時刻的需求，目前全台站點設置已達 67 站，客運充電建置達 16 站，並與遠雄集團旗下共 16 個建案合作家用充電。

三地能源仍維持今年底前完成特爾電力全台站點數達百站目標，並規劃打造六個「超級快充旗艦店」，旗艦站點將設置多台 CCS1 及 CCS2 規格 350Kw 高功率的雙槍超級快充站點，目前新北林口、新北新莊、新竹竹北、南投日月町等四個旗艦站點已啟用。

三地能源指出，看好 RE100 全球再生能源倡議的綠能商機，今年起更積極跨足綠電銷售市場及搶灘碳盤查商機，旗下再生能源售電業者「三地怪獸電力」至今已媒合 35MW 光電案場，並與京城銀行簽署太陽能購售電合約，第三季起分階段向京城銀行轉供 24 萬度綠電，預計第四季媒合 4,500 萬度綠電給用電戶，堆疊綠電銷售收入貢獻。