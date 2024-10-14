能率亞洲明以每股16元登錄興櫃交易 上半年財報EPS 0.25元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 12:46

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能率亞洲 (7777-TW) 將在明 (15) 日以每股 16 元參考價登錄興櫃交易，成為台灣第二家永續型創業投資公司進入資本市場，能率亞洲今公布 2024 年上半年財報，稅後純益 4018 萬元，每股純益爲 0.25 元。

能率亞洲 2024 年上半年營收 3280 萬元，稅後純益 4018 萬元，年減 37.5%，每股純益爲 0.25 元，而依 OTC 資料顯示，能率亞洲 2024 年 1-8 月自結營收 7358 萬元，稅後純益 7705 萬元，每股純益 0.48 元。

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能率亞洲是第一家聚焦於 AI、機器人及半導體等高科技產業的專業創投公司。推薦券商包括第一金證券、永豐金證券及國泰證券 。

能率亞洲指出，隨著 AI 時代的來臨，能率亞洲恰逢其時的轉型為永續型創投公司，在原先既有的半導體、航太、新能源車、生技醫材及傳統產業的投資領域中，由 AI 及機器人為核心，結合能率亞洲過去已有的亮眼經營績效基礎，打造 AI 投資產業圈，協助企業轉型，共同迎接 AI 時代。

能率亞洲指出，能率亞洲除了提供對被投資公司的資金挹注外，更大的價值是引介上下游業務夥伴、促成被投資公司異業合作及海外拓展的機會，扶植被投資事業營運成長，具體成果有：協助上品綜合工業跨入長春石化供應鏈；協助亨泰光學布局 AI 近視防控平台；協助橘焱胡同取得日本高端餐飲品牌授權。