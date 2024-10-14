能率亞洲明以每股16元登錄興櫃交易 上半年財報EPS 0.25元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 12:46
能率亞洲 (7777-TW) 將在明 (15) 日以每股 16 元參考價登錄興櫃交易，成為台灣第二家永續型創業投資公司進入資本市場，能率亞洲今公布 2024 年上半年財報，稅後純益 4018 萬元，每股純益爲 0.25 元。
能率亞洲 2024 年上半年營收 3280 萬元，稅後純益 4018 萬元，年減 37.5%，每股純益爲 0.25 元，而依 OTC 資料顯示，能率亞洲 2024 年 1-8 月自結營收 7358 萬元，稅後純益 7705 萬元，每股純益 0.48 元。
能率亞洲是第一家聚焦於 AI、機器人及半導體等高科技產業的專業創投公司。推薦券商包括第一金證券、永豐金證券及國泰證券 。
能率亞洲指出，隨著 AI 時代的來臨，能率亞洲恰逢其時的轉型為永續型創投公司，在原先既有的半導體、航太、新能源車、生技醫材及傳統產業的投資領域中，由 AI 及機器人為核心，結合能率亞洲過去已有的亮眼經營績效基礎，打造 AI 投資產業圈，協助企業轉型，共同迎接 AI 時代。
能率亞洲指出，能率亞洲以創新實踐、產業轉型領航者為使命，成立至今累計投資逾 46 家公司，近 7 成公司成功進入資本市場，著名案例包含星宇航空 (2646-TW)、復盛應用 (6670-TW)、上品綜合工業 (4770-TW)、汎銓科技 (6830-TW)、及亨泰光學 (6747-TW) 等。
能率亞洲指出，能率亞洲除了提供對被投資公司的資金挹注外，更大的價值是引介上下游業務夥伴、促成被投資公司異業合作及海外拓展的機會，扶植被投資事業營運成長，具體成果有：協助上品綜合工業跨入長春石化供應鏈；協助亨泰光學布局 AI 近視防控平台；協助橘焱胡同取得日本高端餐飲品牌授權。
能率亞洲指出，能率亞洲另一個優勢是藉助主要股東能率集團在日本商務交流逾 60 年的深厚經驗，成功鏈結日本優質企業來台投資發展，具體成果有協助能率集團共同併購日本汽車零件廠第一化成株式會社，並以第一化成控股 IKKA-KY(2250-TW)) 來台掛牌，創下日本企業在台上市首例，也藉由第一化成平台，進而帶動其他台灣公司進入日本汽車供應鏈的機會。
能率亞洲指出，截至今年 9 月，能率亞洲帳上投資總金額達 12.58 億元。其中最大投資部位為星宇航空 (2646-TW)，在投資組合占比約 10%，星宇航空預計 10 月 25 日掛牌上市，除了看好星宇航空會對能率亞洲帶來成功的投資績效外，近期規劃 IPO 的案件包括華勝 - KY、傑生工業、J-star(海外掛牌) 等等，其他投資案件如長廣、金聯成、皇家可口、捷博、慧誠、智寶國際等等也陸續有進入資本市場時程的計畫。
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