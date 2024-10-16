明再開記者會！國慶後陸房走勢分歧 多城推住房公積金政策 滬深續熱單日成交創新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-16 12:04

‌



中國住房城鄉建設部、自然資源部、央行及國家金融監管總局將於周四 (17 日) 上午 10 點就房市平穩健康發展有關情況舉辦記者會，市場期待釋放更多支持房市的明確信號。

過去半個多月，中國政府不斷推出房市刺激政策，先是 9 月 24 日推出降準、降息、存量房貸降息、降二套首付比例、提高再貸款中央資金支援比例等房市利多政策，中國財政部上周六 (12 日) 又表示將推出一攬子財政增量政策，包括透過運用專項債券、專項資金、稅收政策等工具來支持房市。

‌



《中國證券報》報導，與此同時，中國多個城市也密集優化房市政策，四川成都周二 (15 日) 推出關於促進房市平穩健康發展有關政策的通知，取消新購房限售，拿證即可上市交易，四川內江市住房和城鄉建設局等部門也在同一天聯合印發《內江市支持多樣化住房需求促進房地產市場平穩健康發展的工作措施》，山東聊城市也發佈類似通知，涉及公積金貸款、房票安置等 17 項措施，其中甚至包括發放購房辦證消費券。

值得注意的是，多個城市也調整住房公積金貸款政策，包括提高貸款額度等。一線城市北京住房公積金管理中心周二發佈《關於開展提高住房公積金個人住房貸款服務質效試點工作的通知》，新增三種公積金貸款便民服務模式，開展試點，即日起施行。

同日，四川攀枝花市住房公積金管理中心也發佈《關於進一步調整優化住房公積金使用政策的通知》，其中提到探索實施公積金代際互助，階段性支持繳存人在繳存地購買首套自住房屋時，使用本人及其配偶的雙方父母或子女的住房公積金用於支付購房款。

福建福州住房公積金管理委員會周二也發佈類似通知，當中提到繳存人家庭申請住房公積金貸款購買自住房屋，按首付款比例不低於 20% 執行，其中申請住房公積金貸款購買保障性住房，按首付款比例不低於 15% 執行。繳存人家庭住房公積金最高貸款額度提高至雙繳存人 100 萬元、單繳存人 60 萬元。多子女家庭、各類人才等其他繳存物件，在此基礎上繼續給予支援政策。

在中央與地方釋放一連串利多的背景下，中國房市也在國慶連假後持續出現回溫跡象，一線城市深圳、上海房市銷售火熱，單日成交件數更創下新高紀錄。

根據《21 世紀經濟報道》，深圳市龍華區的深業上城學府上周日 (13 日) 開盤，逾 744 批客戶認購 332 套房，登記比達到 1 比 2.243，只花 3 個多小時就賣光，銷售額達約 26 億元，成為深圳「929 新政」後首個當日售罄建案（不包括安居型商品房專案），同時這也是深圳今年第二個「日光盤」。

深圳市住房和建設局、國家稅務總局深圳市稅務局、中國央行深圳市分行跟國家金融監管局深圳分局 9 月 29 日宣布，在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，已無需提供個人所得稅或社會保險證明。

除深業上城學府之外，深圳近期還有望再度誕生「日光盤」。深圳中原研究中心指出，「929 新政」後新屋市場各區域性價比相對較高的專案去化明顯加快，加上建商在價格上讓步，以價換量趨勢不改，未來新屋「日光盤」有可能會增加。

同樣在 9 月 29 日推出新政「滬七條」的上海，上周日 (13 日) 中古屋網簽數量 1334 套，刷新今年單日最高紀錄，截至當天上海本月中古屋累計網簽數量約 7949 套，日均約 611 套。

上海「滬七條」將免徵加值稅年限從 5 年調整為 2 年，降低交易稅費，支援改善置換，其次，降低首付比例，也加速一部分購屋人群入市，但住宅仍存在普宅和非普宅之分，144 平方公尺的非普線還未正式取消，也就是說，當中古屋滿 2 年出售，若是非普宅仍有大約 5% 的加值稅。

不過，國慶連假後雖有部分建案維持熱度，但多數建案成交量均有較明顯回落，顯示市場分化仍然存在。

前十大建商旗下一位研究人士指出，國慶節後這一周多的來訪量較上周下降約四成，雖然高過前兩個月平均值，但回落非常明顯。

一位深圳建商人士也說，國慶節後平均工作日的來訪量比國慶期間下滑一半左右，但這是正常現象，因大部分消費者不會將看房時間選擇在國慶後的工作日。

根據深圳貝殼數據，深圳在上周日為止新增掛牌量高達 5091 套，成交量則下滑 4.2% 至 632 套，看房人數跟看房量也有不同程度的下滑。