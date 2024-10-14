陸擴大財政刺激政策符合市場預期？專家這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-14 17:33

‌



中國財政部上周六 (12 日) 宣布近期將擴大財政刺激政策， 這一攬子增量政策主要有四個方面，分別為較大規模增加債務額度支援地方化債、發行特別國債支持國有大行補充核心一級資本、運用專項債、專項資金與稅收等方式支持房市止跌回穩，以及加大對重點群體的支援保障力度。

專家認為，中國財政部在記者會上雖未透露具體刺激政策的規模，但與上周二 (8 日) 會議相比，部分舉措應該已經滿足甚至略微超出預期，並釋放更明確的積極信號，短期內料將有助穩定市場情緒。

‌



專家指出，發行特別國債補充大型銀行資本，可透過銀行體系擴大整體對實體經濟的信貸支援，起到撬動金融槓桿的作用，而增加專項債用於收儲土地和保障房，可調節土地市場供需關係，緩解地方政府和房企債務壓力，還可以去存量房庫存，滿足中低收入人群住房需求，而已實施的下調房貸利率等政策，可進一步降低購房成本，刺激需求入市。

上述舉措對促進房市止跌回穩均有助推作用，且已達到或是略微超出預期，體現政府對於房市止跌回穩的決心。

在化解債務方面，增加地方債額度置換隱性債務，雖是存量債務置換，「化隱為明」，但也有助於地方降低利息成本支出，改善財政狀況，騰出資源用於發展和民生保障。

不過，由於程序尚未走完，中國財政府還無法公佈在房市和化解地方債務將投入多少金額，但與上周二的會議相比，留有一定的想像空間，預期管理顯然更勝一籌。