陸救房市推「4+4+2」组合拳！市場不領情 滬深300房地產指數挫5.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-17 13:22

‌



中國住房城鄉建設部與中國人民銀行等四部門今 (17) 日上午十點就促進房市平穩健康發展有關情況舉行記者會，但市場對記者會感到失望，昨日漲逾 5% 的滬深 300 房地產指數在記者會後挫跌 5.5%。

雖然中國官員在記者會上承諾向「白名單」下的房地產項目提供進一步財政支持，中國房地產類股仍向下走跌，龍湖集團和萬科領跌，分別下跌 8.3% 和 5.9%，中國海外發展跌 5%，越秀地產跌 4.5%，華潤置地跌 3.6%，

‌



會上介紹，中國住房城鄉建設部會同有關部門，指導各地迅速行動，抓存量政策落實，抓增量政策出臺，打出一套「4+4+2」組合拳，大致上就是四個取消、四個降低與兩個增加。

在四個取消方面，充分賦予城市政府調控自主權，城市政府要因城施策，調整或取消各類限制性措施，主要包括限購、限售、限價、普通住宅和非普通住宅標準。

至於四個降低，則是落實此前已經推出的降低住房公積金貸款利率 0.25 個百分點、降低首付比例，統一首套、二套房貸最低首付比例到 15%、降低存量貸款利率，以及降低「賣舊買新」換購住房稅費負擔。

兩個增加則分別是透過貨幣化安置等方式，新增實施 100 萬套城中村和危舊房改造，以及在年底前，將「白名單」項目的信貸規模增加到 4 兆人民幣。

城中村安全隱患多、居住環境差，群眾改造意願迫切。根據調查，中國僅 35 個大城市待改造規模就有 170 萬套，其他城市也有改造需求。全國城市需要改造的危舊房屋還有 50 萬套，此次將針對條件較成熟的 100 萬套，主要採取貨幣化安置，這更有利於群眾根據自身需要選擇合適的房子，又不用在外過渡，能直接搬入新居。同時，也有利於消化存量商品房。