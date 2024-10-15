盤中速報 - 比特幣現金大漲12.07%，報368.7美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 16:05
比特幣現金(BCH)在過去 24 小時內漲幅超過12.07%，最新價格368.7美元，總成交量達0.58億美元，總市值72.55億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：386.8美元，近 1 日最低價：327.8美元，流通供給量：19,767,400。
比特幣現金是比特幣區塊鏈的硬分叉，一種由社群驅動的協議或技術面更新。在2017年8月1日的分岔將區塊大小更新為8MB。第二次硬分叉在2018年11月16日，分為「比特幣SV(Satoshi"s Vision)」中本聰的願景和比特幣ABC。後者擁有更多的算力和節點，最終成為了主鏈並接管BCH代號。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.28%
- 近 1 月：+16.78%
- 近 3 月：-7.67%
- 近 6 月：-27.31%
- 今年以來：+37.98%
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