盤中速報 - Sei大跌8.2%，報0.46美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 23:20
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.2%，最新價格0.46美元，總成交量達0.75億美元，總市值16.12億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.5美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.72%
- 近 1 月：+64.45%
- 近 3 月：+38.30%
- 近 6 月：-0.77%
- 今年以來：-30.62%
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