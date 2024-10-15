〈台股盤後〉台積電法說前挑戰歷史高價 指數大漲316點站上2萬3
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-15 14:09
台股在台積電 (2330-TW) 領軍力抗共軍對台軍演威脅帶領大盤收紅之後，今 (15) 日再度由台積電與大型權值股共同展現堅韌的力道上攻，終場大盤收高 316.75 點，收盤指數報 23292.04 點，成交值並進一步擴增到 4103.51 億元，盤中強勢的矽光子及先進封裝相關的中小型電子股尾盤則遭遇獲利了結賣壓，市場專家指出，投資人對台股信心恢復，大盤還要再走強。
在台北匯市方面，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.182 元、貶值 1.4 分，成交金額 6.22 億美元。
資深證券分析簡伯儀則對台股今天的價量齊揚走勢表示樂觀，他指出，目前是電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，且技術指標 KD 指標偏多，台股連三紅的走勢，加上量能回升，對後市續走強有極大的信心挹注效果。台股下檔空間應屬有限。
台股集中市場大盤 10 月 15 日以 23083.7 點開出，最低 23082.06 點，最高 23353.91 點，終場大盤收高 316.75 點，收盤指數報 23292.04 點，成交值並進一擴增到 4103.51 億元，電子股指數上漲 1.89%，占大盤成交 72.88%。
台積電今天盤中表現強勢，一度受領逼近 1080 元的歷史高價，終場收在 1070 元的價位，上漲 25 元或 2.39%；而台積電今天的成交量高達 42751 張，成交值高達 456 億元。
台積電與大立光 (3008-TW) 都將在本周四召開法人說明會，其市場的展望將成為電子股的後續重要指標。
台股權值股鴻海 (2317-TW) 今天站上 200 元大關 收盤價 207 元，上漲 8 元或 4.02%、聯發科 (2454-TW) 今收盤上漲，蘋果光學元件股的大立光收紅，而玉晶光 (3406-TW) 股價下挫 0.5 元收紅。
IC 載板類股的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 收盤走高，景碩 (3189-TW) 收黑，其中尤以第三季營收站穩 300 億元大關的欣興收盤上漲 1.05% 的表現最佳；而貨櫃航運長榮 (2603-TW) 收紅，而陽明 (2609-TW) 及萬海 (1615-TW) 收盤下跌 。
近期干擾台股大盤的重要因素爲解放軍東部戰區，展開「聯合利劍 - 2024B」圍台軍演，但已經在 14 日的 18 時宣布結束。
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