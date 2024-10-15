〈台股盤後〉台積電法說前挑戰歷史高價 指數大漲316點站上2萬3

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-15 14:09

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在台北匯市方面，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.182 元、貶值 1.4 分，成交金額 6.22 億美元。

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資深證券分析簡伯儀則對台股今天的價量齊揚走勢表示樂觀，他指出，目前是電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，且技術指標 KD 指標偏多，台股連三紅的走勢，加上量能回升，對後市續走強有極大的信心挹注效果。台股下檔空間應屬有限。

台股集中市場大盤 10 月 15 日以 23083.7 點開出，最低 23082.06 點，最高 23353.91 點，終場大盤收高 316.75 點，收盤指數報 23292.04 點，成交值並進一擴增到 4103.51 億元，電子股指數上漲 1.89%，占大盤成交 72.88%。

台積電今天盤中表現強勢，一度受領逼近 1080 元的歷史高價，終場收在 1070 元的價位，上漲 25 元或 2.39%；而台積電今天的成交量高達 42751 張，成交值高達 456 億元。

台股權值股鴻海 (2317-TW) 今天站上 200 元大關 收盤價 207 元，上漲 8 元或 4.02%、聯發科 (2454-TW) 今收盤上漲，蘋果光學元件股的大立光收紅，而玉晶光 (3406-TW) 股價下挫 0.5 元收紅。