〈台股風向球〉雙王法說重頭戲登場 2萬3大關前外資押注驚喜行情

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-13 11:40

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台股加權指數上周僅 4 個交易日，但強彈多達 598 點，並一度衝破 23000 點大關，本周重頭戲是台積電 (2330-TW) 和大立光 (3008-TW) 雙王法說於周四同步登場，台股交易員認為，隨著美國總統大選腳步將近、新台幣走弱，使盤勢觀望氣氛趨濃，但台積電法說行情有望提前發酵，由護國神山發揮穩盤的角色，牽引大盤偏多格局。

外資上周轉買，惟買超量僅 119 億元，同時，外資台指期淨空單仍超過 4 萬口，再加上新台幣貶破 32 元關卡，顯示避險情緒仍濃厚。

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台股交易員認為，台積電法說將是第四季行情主軸的重要序幕，依過往經驗，短線還會出現驚喜或是驚嚇行情，依市場對這次法說內容的情境推演，應是偏多正面，但也要提防行情提前反應，造成會後利多出盡的狀況。

永豐投顧則分析，市場對台積電的期許是第四季營收季增 5-10%，並關注 AI/non-AI 需求變化、資本支出、海外擴產、先進封裝後續擴產計畫、生產成本上漲後的轉嫁能力等方向，若法說優於預期，股價可望維繫於高檔。

另一方面，美國總統大選選情膠著，據目前民調，賀錦麗在密西根、內華達，賓州、威斯康辛四個州領先，川普在亞歷桑那、喬治亞、北卡三個州領先，但兩大陣營的候選人在關鍵七大搖擺州都沒有超過 2 個百分點的領先優勢，因此，美股投資人趨於觀望，並影響外資的布局態度。