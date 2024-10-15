〈台股開盤〉美股創高+共軍結束軍演 漲逾200點創近2個月波段高

美股周一大漲， 道瓊 、標普雙雙創高，加上中國結束圍台軍演，台股今 (15) 日在 AI 股帶動下，早盤漲近 200 點，來到 23192.41 點，創近 2 個月波段高，今日預估成交量為 3500 億元。

台積電 (2330-TW) 今日開盤小漲 5 元，以 1045 元開出，早盤最高來到 1060 元，漲逾 1%；AI 指標股表現強勁，代工廠鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%、廣達 (2382-TW) 漲 3%、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等也走揚、奇鋐 (3017-TW) 也漲逾 2%。