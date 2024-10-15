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〈台股開盤〉美股創高+共軍結束軍演 漲逾200點創近2個月波段高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-15 09:43

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〈台股開盤〉美股創高+中共結束軍演 漲逾200點創近2個月波段高。(鉅亨網資料照)

美股周一大漲，道瓊、標普雙雙創高，加上中國結束圍台軍演，台股今 (15) 日在 AI 股帶動下，早盤漲近 200 點，來到 23192.41 點，創近 2 個月波段高，今日預估成交量為 3500 億元。

台積電 (2330-TW) 今日開盤小漲 5 元，以 1045 元開出，早盤最高來到 1060 元，漲逾 1%；AI 指標股表現強勁，代工廠鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%、廣達 (2382-TW) 漲 3%、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等也走揚、奇鋐 (3017-TW) 也漲逾 2%。


高價股方面，嘉澤 (3533-TW) 漲 3%，世芯 - KY(3661-TW)、大立光 (3008-TW) 均漲 2% 上下，另外像是日月光投控 (3711-TW)，IC 通路雙雄文曄 (3036-TW)、大聯大 (3702-TW)，以及 PCB 相關的臻鼎 - KY(4958-TW)、健鼎 (3044-TW) 等也走強。

非電族群方面，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 漲 1-2%，金融股則以中信金 (2891-TW) 漲逾 1% 較為強勢，不過，新光金 (2888-TW) 則跌逾 2%，傳產族群表現也較為疲弱。

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台股台積電AI廣達鴻海台股開盤

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道瓊指數43065.220.47%
大立光25201.82%
廣達2954.06%
緯創109.50.46%
英業達45.051.92%
奇鋐6622.32%
嘉澤17052.10%
世芯-KY19501.56%
日月光投控1643.80%
台積電10702.39%
文曄1151.32%
大聯大77.81.30%
臻鼎-KY1150.88%
健鼎195.51.56%
長榮航36.551.67%
華航20.90.97%
中信金36.051.26%
鴻海2042.51%
新光金11.5-2.13%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.8
加權指數法興(售) 槓桿7.46
鴻海法興(購) 槓桿9.17
鴻海法興(購) 槓桿6.84

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