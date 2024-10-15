台股連4紅站上2萬3 三大法人買超 368億元 齊買鴻海5.9萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-15 16:54

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台北股市今 (15) 日由台積電 (2330-TW) 與大型權值股共同展現堅韌的力道上攻，終場大盤收高 316.75 點，收盤指數報 23292.04 點，成交值並進一步擴增到 4103.51 億元，三大法人同站買方合計買超 368.42 億元。三大法人同步買超鴻海 (2317-TW)59304 張，推升鴻海股價以 207 元作收，上漲 4.02%。

集中市場三大法人今天外資買超 334.28 億元；自營商買超 8.7 億元；投信買超 25.43 億元；三大法人合計買超 368.42 億元。今天的期貨市場交易方面，外資淨交易口數爲空單 78 口，未平倉合約口數淨額爲空單 39049 口。

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10 月 15 日新台幣兌美元匯率以 32.180 元作收、貶值 1.2 分，成交金額 11.15 億美元。上午新台幣以 32.150 元開出，盤中最高 32.150 元，最低 32.204 元。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，凱基金、新光金、鴻海、國泰金、中信金、元大金、日月光投控、玉山金、台積電、華南金；今天外資在集中市場賣超較多的個股爲，光鋐、台塑、正達、映泰、華通、台塑化、大亞、威盛、華新、新興。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，國票金、鴻海、中信金、廣達、奇鋐、凱基金、國泰金、華通、上銀、聯電；今天投信在集中市場賣超較多的個股爲，台光電、漢翔、中興電、長榮、美時、三陽工業、欣興、力成、遠東銀、達興材料。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，中信金、國泰金、金寶、鴻海、群創、元大金、凱基金、新興、台積電、中環；今天自營商在集中市場賣超較多的個股爲，新光金、玉山金、艾笛森、皇昌、一詮、中石化、聯鈞、益航、惠特、亞光。