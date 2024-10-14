〈台股盤後〉台積電控盤力抗共軍演習利劍 收漲73點逼近2萬3

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 14:04

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台北股市今 (14) 日早盤一度下跌超過百點，但重量級權台積電 (2330-TW) 仍居是多頭控盤的重要地位，全場成交值高達 384 億元，並以平盤 1045 元作收，大盤終場收在 22975.29 點，上漲 73.65 點或 0.32%，成交值萎縮爲 3143.71 億元。盤中並以先進封裝相關的中小型電子股表現爲主。

今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.164 元、升值 1.8 分，成交金額 6.48 億美元。

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資深證券分析簡伯儀指出，目前是電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，且技術指標 KD 指標及 RSI 指標偏多之下，下檔空間有限，在 9 月營收公布完畢後，目前要留意第三季的季報陸續出爐後，各類股蒙受的匯兌損失。

台股集中市場大盤 10 月 14 日以 22947.32 點開出，最低 22799.14 點，最高 23015.55 點，終場收在 22975.29 點，上漲 73.65 點或 0.32%，成交值萎縮爲 3143.71 億元。