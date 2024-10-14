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〈台股盤後〉台積電控盤力抗共軍演習利劍 收漲73點逼近2萬3

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 14:04

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〈台股盤後〉台積電控盤偏多不畏共軍演習利劍 大盤收漲73.65點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北股市今 (14) 日早盤一度下跌超過百點，但重量級權台積電 (2330-TW) 仍居是多頭控盤的重要地位，全場成交值高達 384 億元，並以平盤 1045 元作收，大盤終場收在 22975.29 點，上漲 73.65 點或 0.32%，成交值萎縮爲 3143.71 億元。盤中並以先進封裝相關的中小型電子股表現爲主。

今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.164 元、升值 1.8 分，成交金額 6.48 億美元。


資深證券分析簡伯儀指出，目前是電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，且技術指標 KD 指標及 RSI 指標偏多之下，下檔空間有限，在 9 月營收公布完畢後，目前要留意第三季的季報陸續出爐後，各類股蒙受的匯兌損失。

台股集中市場大盤 10 月 14 日以 22947.32 點開出，最低 22799.14 點，最高 23015.55 點，終場收在 22975.29 點，上漲 73.65 點或 0.32%，成交值萎縮爲 3143.71 億元。

大型股今天台積電盤中在平盤上下震盪，收在 1045 元的平盤價位；而台積電與大立光 (3008-TW) 都將在本周四召開法人說明會，將成為電子股的後續重要指標。今天電子股指數在平盤上下震盪，終場上揚 0.34%，占大盤成交比重 70.5%，金融股指數上漲 0.24%，占大盤成交比重 3.03%，營建股指數上漲 0.3%，占大盤成交比重 1.52%。 

台股權值股鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 今收盤下跌，蘋果光學元件股的大立光及玉晶光 (3406-TW) 股價收紅。

IC 載板類股的欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 收盤走高，其中尤以第三季營收站穩 300 億元大關的欣興收盤上漲 1.77% 的表現最強；而貨櫃航運長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 終場收紅，萬海 (1615-TW) 收盤下跌 1.2% 的表現最爲弱勢。

今天干擾台股大盤的重要因素在解放軍東部戰區今天清晨宣布，展開「聯合利劍 - 2024B」圍台軍演。我國防部上午表達強烈讉責，並已派遣適切兵力應對，捍衛中華民國主權。

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