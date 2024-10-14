〈台股開盤〉共軍軍演 指數一度翻黑 台積電控盤引導大盤技術指標仍偏多

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 09:47

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台北股市今 (14) 日開盤集中市場一度下跌超過百點，但電子股精神領袖台積電 (2330-TW) 仍然是多頭控盤的重要角色，台股在台積電股價的反攻之後，指數在 9 時 13 分翻紅，市場專家指出，台股的走勢在技術指標偏多之下，雖然有外在共軍今 (14) 日清晨發動「聯合利劍 - 2024B」軍演，的疑慮，但下檔空間有限。

資深證券分析簡伯儀指出，目前電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，且技術指標 KD 指標及 RSI 指標偏多之下，下檔空間有限，但是目前要留意第三季的季報陸續出爐，各類股匯兌損失仍值得留意。

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台股集中市場大盤 10 月 14 日以 22947.32 點開出，最低 22799.14 點，最高 22947.32 點，台積電盤中在平盤上下震盪，，台積電與大立光 (3008-TW) 都將在本周四召開法人說明會。今天電子股指數在平盤上下震盪，占大盤成交比重 74%，金融股指數下跌 0.09%。

就上周六早晨收盤的美股數據來看，美股主指週五 (11 日) 攀升，標準普爾 500 指數登新高，首次升破 5,800 點大關。道瓊指數漲超 409 點，同步創歷史新高紀錄。

摩根大通和富國銀行週五公布優於預期的財報後，金融股強勢走高。而隨著罷工持續，波音股價徘徊在 52 週低點附近。特斯拉全新無人計程車「Cybercab」公布後，其股價仍狂瀉逾 8%，拖累非必需消費品板塊。三大主指連續第五週上漲，漲幅均超過 1%，這是道瓊八個月來的最佳連漲紀錄，也是那指自 5 月以來的最佳週連漲表現。

美股上週五 (11 日) 主要指數表現：美股道瓊指數上漲 409.74 點，或 0.97%，收 42,863.86 點。那斯達克指數上漲 60.89 點，或 0.33%，收 18,342.94 點。S&P 500 指數上漲 34.98 點，或 0.61%，收 5,815.03 點。費城半導體指數上漲 42.00 點，或 0.79%，收 5,335.94 點。NYSE FANG + 指數上漲 0.73 點，或 0.0062%，收 11,805.95 點。輝達 (NVDA-US) 下跌 0.0074%；美光 (MU-US) 上漲 1.16%。台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.71%

而中共解放軍東部戰區今晨宣布，展開「聯合利劍 - 2024B」圍台軍演。我國防部上午表達強烈讉責，並已派遣適切兵力應對，捍衛中華民國主權。