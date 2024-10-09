美司法部擬向法院建議 強制谷歌出售Chrome、Android

鉅亨網編譯許家華 2024-10-09 13:24

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《路透社》報導，美國司法部週二 (8 日) 表示，可能向聯邦法官梅塔 (Amit Mehta) 提議，強制 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌出售部分部門，例如 Chrome 瀏覽器和 Android 操作系統，因為這些業務被認為用於維持在線搜索的非法壟斷地位。

在一個具有里程碑意義的案件中，梅塔法官今年 8 月裁定谷歌在線上搜尋 (市占達 90%) 和廣告市場具非法壟斷地位後，美國司法部便考慮分割谷歌的計畫。

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司法部提出的補救措施可能改變美國人獲取資訊的方式，同時縮減谷歌的營收，並為競爭對手提供更多的發展空間。

司法部表示，「要想完全補救這些損害，不僅需要結束谷歌當前的控制，還必須確保谷歌無法控制未來的分發方式。」此外，司法部還考慮要求法庭下令，要求谷歌向競爭對手提供其用於搜索和 AI 輔助搜尋功能的索引、數據和模型。

司法部可能還會要求終止谷歌向設備製造商支付的預裝搜尋引擎或設為默認搜尋引擎的費用。谷歌在 2021 年向包括蘋果在內的公司支付了 263 億美元，以確保其搜尋引擎在智慧型手機和瀏覽器上的默認地位。

谷歌稱這些提議「激進」，並表示「遠遠超出本案的具體法律問題」。一些提案在谷歌的小型競爭對手中獲得了支持，例如評價網站 Yelp 和競爭搜尋引擎 DuckDuckGo。 Yelp (YELP-US) 在 8 月對 Google 提起訴訟，表示應該考慮剝離谷歌的 Chrome 瀏覽器和 AI 服務，並希望禁止谷歌在搜尋結果中優先顯示其本地商業頁面。