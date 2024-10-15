中國史上最長「雙11」來了！淘寶、京東選擇直球對決
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-15 09:30
中國史上周期最長「雙 11」來了！今年淘寶和京東 (JD-US) (09618-HK) 一改去年交錯開售的做法，選擇正面對決。
據《財聯社》報導，淘寶和京東周一（14 日）同步展開今年「雙 11」大促活動宣傳攻勢，不少消費者的購物熱情被調動了起來。
天貓平台的數據顯示，開售後前 30 分鐘，天貓美妝品牌 20 個品牌人民幣（下同）破億，8 個單品破億。
同樣選擇周一啟動「雙 11」大促的還有唯品會。周一早上 10 點，唯品會錯峰開售，並且延續了一直以來無需湊滿減、單件享折扣的無預售模式。
不過，早在 10 月 8 日，拼多多就率先宣布「雙 11」活動開跑，抖音也在同一天宣布進入搶先促銷（預售），快手則在 10 月 10 日展開大促預售搶購。
今年「雙 11」大促在各大電商平台積極搶跑競爭下，從提前 3 周延長至提前一個月左右。多個電商平台大促時間表顯示，本次「雙 11」活動將從 10 月中旬一直延續至 11 月 13 日前後。
除了更早開售，今年「雙 11」還在促銷優惠玩法和折扣上努力做「減法」，花哨複雜的計算和攻略營銷明顯減少。
京東「雙 11」促銷宣傳顯示，今年的折扣優惠包括：百億補貼、全場直降、每天補貼券、跨店「滿 300-50」。除了拒絕預售、現貨開售外，京東將宣傳重點轉向優質的售後服務、以舊換新，以及平台商品物美價廉。
淘寶天貓則在促銷宣傳中強調，將通過取消商品圖宣傳顯示的「誤導性低價」，儘量減少消費者計算折扣的負擔。消費者在購買商品時的真實到手價，將由平台系統自動計算，並實時更新，確保價格準確性。
在大促開售前，阿里巴巴集團 (BABA-US) (09988-HK) 副總裁、淘天用戶平台事業部總裁吳嘉表示，今年預期是史上購買用戶數最多的一屆天貓「雙 11」。「我們不以絕對低價去贏得消費者，因為我們還是希望商品的品質是我們的底線。」
不過，《新消費日報》在「雙 11」大促開售前後對比發現，仍然有不少商家在宣傳圖片中標注「到手價 XX 元」、「最低可至 XX 元」等存在一定噱頭的文字。
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