中國史上最長「雙11」來了！淘寶、京東選擇直球對決

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-15 09:30

‌



據《財聯社》報導，淘寶和京東周一（14 日）同步展開今年「雙 11」大促活動宣傳攻勢，不少消費者的購物熱情被調動了起來。

‌



天貓平台的數據顯示，開售後前 30 分鐘，天貓美妝品牌 20 個品牌人民幣（下同）破億，8 個單品破億。

同樣選擇周一啟動「雙 11」大促的還有唯品會。周一早上 10 點，唯品會錯峰開售，並且延續了一直以來無需湊滿減、單件享折扣的無預售模式。

不過，早在 10 月 8 日，拼多多就率先宣布「雙 11」活動開跑，抖音也在同一天宣布進入搶先促銷（預售），快手則在 10 月 10 日展開大促預售搶購。

今年「雙 11」大促在各大電商平台積極搶跑競爭下，從提前 3 周延長至提前一個月左右。多個電商平台大促時間表顯示，本次「雙 11」活動將從 10 月中旬一直延續至 11 月 13 日前後。

除了更早開售，今年「雙 11」還在促銷優惠玩法和折扣上努力做「減法」，花哨複雜的計算和攻略營銷明顯減少。

京東「雙 11」促銷宣傳顯示，今年的折扣優惠包括：百億補貼、全場直降、每天補貼券、跨店「滿 300-50」。除了拒絕預售、現貨開售外，京東將宣傳重點轉向優質的售後服務、以舊換新，以及平台商品物美價廉。

淘寶天貓則在促銷宣傳中強調，將通過取消商品圖宣傳顯示的「誤導性低價」，儘量減少消費者計算折扣的負擔。消費者在購買商品時的真實到手價，將由平台系統自動計算，並實時更新，確保價格準確性。