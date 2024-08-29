首獲美科技大廠青睞！傳谷歌將在越南胡志明市興建超大型資料中心
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 15:21
《路透社》週四 (29 日) 引述匿名消息人士最新報導，谷歌(GOOGL-US) 正在考慮在越南建造一個大型資料中心，這將是美國大型科技公司首次在這個東南亞國家進行此類投資，且對越南來說將是一劑強心針，但該人士未透露具體投資規模。
由於基礎建設不完善，越南迄今未能吸引大型海外資本投資資料中心，大型科技公司更願意將資料中心設在其他國家。
這位不願具名的知情人士表示，谷歌正考慮在胡志明市附近建立一個超大型資料中心 (hyperscale)，谷歌之所以想在當地建資料中心，是因為該公司在越南的大量國內外雲服務客戶以及越南不斷擴大的數位經濟。越南也是谷歌旗下 YouTube 成長最快的市場之一。
目前尚不清楚谷歌將以多快的速度就投資做出決定，但知情人士指出，內部談判正在進行，該資料中心可能在 2027 年準備就緒。谷歌發言人則拒絕對上述報導置評。
超大型資料中心的耗電量與大城市相當，根據仲量聯行今年發布的報告，一個 50MW 的超大型資料中心的成本可能在 3 億至 6.5 億美元之間。
但業內人士表示，儘管越南 1 億人口對數位服務的需求不斷成長，但因該國供電不穩定、投資激勵措施吸引力較低且海底電纜又少又舊，網路基礎設施薄弱。新加坡、馬來西亞和泰國則在東南亞遙遙領先，並吸引全球科技巨頭更大的投資。
今年 5 月，谷歌宣布將在馬來西亞投資 20 億美元，包括興建首座資料中心、打造一個新的 Google Cloud 區域以及進一步開發 AI。這是繼微軟、蘋果之後，又一家美國科技巨擘擴大布局東南亞。
微軟 (MSFT-US) 也在 5 月初宣布將砸下 22 億美元來提升馬來西亞雲端和 AI 基礎設施，並宣布在印尼與泰國投資。
為吸引外資且掃除有關資料所有權相關法規的障礙，越南去年 11 月決定允許海外資料中心營運商保留全部所有權。越南網路安全法規相當嚴格，長期以來一直與外國科技公司就該國儲存資料的問題發生衝突。
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