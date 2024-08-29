首獲美科技大廠青睞！傳谷歌將在越南胡志明市興建超大型資料中心

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 15:21

‌



由於基礎建設不完善，越南迄今未能吸引大型海外資本投資資料中心，大型科技公司更願意將資料中心設在其他國家。

‌



這位不願具名的知情人士表示，谷歌正考慮在胡志明市附近建立一個超大型資料中心 (hyperscale)，谷歌之所以想在當地建資料中心，是因為該公司在越南的大量國內外雲​​服務客戶以及越南不斷擴大的數位經濟。越南也是谷歌旗下 YouTube 成長最快的市場之一。

目前尚不清楚谷歌將以多快的速度就投資做出決定，但知情人士指出，內部談判正在進行，該資料中心可能在 2027 年準備就緒。谷歌發言人則拒絕對上述報導置評。

超大型資料中心的耗電量與大城市相當，根據仲量聯行今年發布的報告，一個 50MW 的超大型資料中心的成本可能在 3 億至 6.5 億美元之間。

但業內人士表示，儘管越南 1 億人口對數位服務的需求不斷成長，但因該國供電不穩定、投資激勵措施吸引力較低且海底電纜又少又舊，網路基礎設施薄弱。新加坡、馬來西亞和泰國則在東南亞遙遙領先，並吸引全球科技巨頭更大的投資。

今年 5 月，谷歌宣布將在馬來西亞投資 20 億美元，包括興建首座資料中心、打造一個新的 Google Cloud 區域以及進一步開發 AI。這是繼微軟、蘋果之後，又一家美國科技巨擘擴大布局東南亞。

微軟 (MSFT-US) 也在 5 月初宣布將砸下 22 億美元來提升馬來西亞雲端和 AI 基礎設施，並宣布在印尼與泰國投資。