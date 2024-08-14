谷歌向蘋果三星開火！深夜甩出四款AI手機，一鍵召喚Gemini，安卓全面AI化

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 12:59

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谷歌 (GOOGL-US) 第九屆「Made by Google」活動上，AI 成為硬體新品的關鍵字，AI 被提及近百次。谷歌將 Gemini 無縫整合進折疊螢幕手機、AI 手錶、TWS 耳機等各類硬體中。

此次，全球大模型和 AI 巨頭谷歌推出了四款與大模型深度結合的 AI 硬體，搶在蘋果正式發布搭載自家智能的 iPhone 16 系列之前，使得安卓成為首個配備大型設備內置多模態 AI 模型的移動操作系統。

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新品 & 新功能介紹

1）Gemini Live 語音功能的手機

這款手機對標 GPT-4o 語音功能，讓用戶可以更自然地與 AI 進行對話。

2）一鍵調用 Gemini 功能

Gemini 可無視應用和服務直接被調用，實現多應用一鍵完成需求，無論是在 YouTube 觀看影片、在谷歌地圖找方向，或者在寫郵件時，在任何 app 中都可以直接召喚 Gemini。

3）四款 AI 手機

谷歌發布了四款新手機：Pixel 9、兩種尺寸的 Pro 機型 Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL，以及折疊螢幕手機 Pixel 9 Pro Fold。

Pixel 9 系列手機售價

Pixel 9 Pro Fold 擁有 Google 史上最大的手機螢幕，並且是最薄的可折疊手機。它採用 Super Actua Flex 螢幕，比 Pixel Fold 亮 80%。

Pixel 9 手機採用全新外觀，將相機置於正面和中心位置，其配備 6.3 英寸 Actua 螢幕，比上一代 Pixel 8 亮度高 35%。

Pixel 9 的 Pro 機型首次提供兩種不同尺寸，包括 6.3 吋的 Pixel 9 Pro 和 6.8 吋的 Pixel 9 Pro XL，兩款手機均配備 Super Actua 螢幕。

4）相機全面升級

除了 AI 能力，相機是 Pixel 9 此次發布的另一個重點，主要有九個方面的能力升級，包括鏡頭等硬體升級、HDR + 成像管道、超高解析度變焦視訊、即時擴增實境技術、Reimagine、自動取景、全景夜視、縮放增強以及家長的兒童輔助拍攝功能。

Pixel 9 相機升級至可提供 8K 分辨率視頻、自動取景功能，並能迅速轉變為演唱會神器。

5）Pixel Watch 3

該手錶使用機器學習來自動檢測睡眠並啟用睡眠模式，該模式可節省電量並關閉通知以及常亮螢幕，基於相同的技術其還可以自動檢測用戶何時醒來並退出睡眠模式。

這款 AI 手錶可利用 AI 檢測脈搏是否真實消失，並主動發出警報。(偵測不到脈搏時會同時啟動運動感測器尋找訊號，然後基於 AI 將脈搏和運動訊號結合在一起以確認脈搏是否消失，若真的消失，觸發檢查以查看使用者是否做出反應，並採取誤判或發出警報等措施。)

6）Pixel Buds Pro 2

首搭 Tensor A1 晶片，噪音消除效果提升至兩倍。配戴 Pixel Buds Pro 2 就可以在無手機的情況下與 Gemini 交談，意味擁有免提、免看的虛擬 AI 助手。

AI 體驗提升

谷歌此次重磅發布的無疑是 AI 助理 Gemini 的新能力和全面集成。Gemini 可以與所有谷歌應用深度集成，用戶在使用 Pixel 時可隨時召喚 Gemini，獲取即時幫助。

例如，在使用 YouTube 觀看視頻時，用戶可以直接詢問影片內容，或提取影片中的地址訊息並添加到谷歌地圖中。Gemini 還能根據用戶的需求，幫助整理個人數據，保障個資安全和私密。

硬體升級

谷歌推出的四款手機均由最新的定制晶片 Tensor G4 提供支持，這款晶片專為運行最先進的 AI 模型而設計，並首次運行多模態 Gemini Nano 模型，讓手機能理解文本、圖像和音頻。

Pixel 9 系列手機在相機方面也有九大升級，包括新的 48MP 長焦鏡頭、HDR + 成像管道和超高分辨率變焦視頻等，為用戶提供更高質量的拍攝體驗。