彭啟明：碳費對房價影響僅0.1% 已涵蓋54%企業 2027年85%納管

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 15:03

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環境部長彭啟明今（14）日至立法院就「臺灣的碳費收費標準決議」進行專案報告，會前媒體聯訪針對到「綠色通膨」之說回應，未來碳費對經濟和物價影響不大，對房價的影響僅 0.1%。他於回應質詢時指出，碳費費率及徵收門檻會每 2 年檢討一次，目前 2.5 萬噸的免徵門檻也會再加嚴，按照目前估算，2027 年應會涵蓋 85% 的產業。

第六次碳費費率審議會上週一 (10/7) 召開後，環境部即對外預告最新的碳費徵收標準一般費率每公噸新台幣 300 元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，可適用優惠費率 A 方案 50 元，或 B 方案 100 元；碳費 2025 年 5 月底前試申報，2026 年正式收費。

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針對明年起將針對年碳排放 2.5 萬噸約 281 家企業起徵碳費，有業者批評減碳轉型會導致「綠色通膨」的物價上揚現象，彭啟明於聯訪時說明，目前碳費費率對多數企業，尤其鋼鐵、水泥毛利影響不到 1％，綠色通膨不明顯，而對房價影響不到 0.1％。

在碳費費率公布一週後，不僅工商、企業界及環保團體不買單，連經濟部和地方政府也有聲音，上午包括立委林月琴多位立委詢問彭啟明為何會有這種現象，他表示，碳費和繳稅一樣，因為牽涉到費用，大家都不會滿意。

林月琴於質詢時指出，碳費費目前公布的徵收對象只涵蓋 54% 的企業，其餘 46% 的業者何時才會納入。