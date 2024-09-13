〈碳費上路〉彭啟明率團赴德國交流碳定價 目標在4年內實施總量管制排放交易

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-13 16:55

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臺德雙方於 2018 年簽署臺德碳交易合作意向書，多年來雙方持續就碳定價議題進行交流。今年 9 月 11 日、12 日於德國舉辦「臺德碳定價研習交流會」，由環境部彭啓明部長親率同仁參加，他強調，希望在未來 4 年內可以實施總量管制排放交易

彭啟明表示，台灣碳費制度正式上路，臺德雙方碳定價交流將邁向第二階段：期許明年開徵碳費，臺灣進入碳定價時代，未來將啟動碳交易機制的測試，希望在未來 4 年內可以實施總量管制排放交易。此外目前正透過各部門由下而上，由上而下的程序，盤點並加大減碳目標。

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環境部表示，德國排放交易管理局 (DEHSt) 為德國聯邦環境署 (UBA) 下，負責執行歐盟總量管制與排放交易 (Emission Trading System, ETS) 與德國國家排放交易計畫 (nEHS) 的主管機關，也是參與 ETS 企業、查驗機構、及民眾的主要溝通窗口。環境部（組改前為環保署）與德國排放交易局自簽署合作意向書以來，雙方都有很好互動，每年以碳定價或碳市場為主題，共同舉辦研討會或研習訓練課程，一年在臺灣，一年在德國。疫情期間則改為視訊方式辦理，今年在德國柏林舉辦。

我國 8 月底公布碳費三項子法，碳費制度已正式上路，明 (2025) 年開徵；歐盟 CBAM 預計 2026 年起進入正式實施階段，此外歐盟預定 2027 年起實施 ETS 2，將住商、運輸及燃料供應商納入。環境部表示，碳定價是促進減碳非常重要措施，國際間對於此制度的推動發展非常迅速，更彰顯我國碳定價與國際交流的重要性。

本次研習交流會由德國排放交易局局長 Dr. Jürgen Landgrebe 主持，先介紹歐盟及德國氣候政策近期發展、接著由德國排放交易管理局專家分享歐盟 ETS 重要單元（包括排放總量設定、標竿值設定、碳洩漏風險、排放許可配額、排放量申報、登錄、查驗等）、歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)、國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）及歐盟 ETS 2，環境部則分享我國碳費制度及實施期程，雙方就各議題進行深度交流討論，最後由環境部彭啓明部長、駐德國台北代表處謝志偉大使及 Landgrebe 局長主持綜合討論及結論。