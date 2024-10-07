〈碳費上路〉中鋼：2025年採最優惠費率估算 一年碳費約2-4億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-07 20:30

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環境部今 (7) 日召開第 6 次碳費費率審議會，拍板國內碳費費率，中鋼 (2002-TW) 表示，如以中鋼 2025 年減碳目標以及採優惠費率進行估算，每年應繳碳費預計落在 2 億至 4 億元。

依據碳費審議委員會的決議，國內碳費一般費率每公噸 300 元，行業別指定削減率 (優惠費率 A) 為每公噸 50 元，技術標竿指定削減率 (優惠費率 B) 則為每公噸 100 元。

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不過，若是年排放量達 1 千萬噸 CO2e 的高碳洩漏行業，提自主減量達到行業別目標，適用優惠費率 A 實際繳納碳費為 1 億元，等於每公噸為 10 元，但要適用優惠費率者，需於明年 6 月 30 日提出自主減量計畫，經環境部核定是否為高碳洩漏行業。