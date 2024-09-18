碳費可扣抵CBAM細節明年中確定 環境部明年派員駐歐掌握最新規定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-18 19:22
環境部長彭啟明在當時間 16 日訪問歐盟，於此行確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟 CBAM 憑證數量，但扣抵的詳細規定需待明 (2025) 年中「第三國支付的碳定價如何扣減」及「EU ETS 之下免費核配與 CBAM 制度調和」等細則公布才能獲知。且明年初將指派專業專職人員常駐歐盟，即時掌握 CBAM 最新發展並參與協商，
彭啓明在我國駐歐盟及比利時代表處李淳大使陪同下，率氣候署同仁前往歐盟相關機構就氣候變遷、碳交易、空氣品質管理、化學物質管理、塑膠公約及循環經濟等環境議題進行交流。
隨著歐盟逐期設定更嚴格的總量上限並降低免費配額比率，歐盟也對進口產品啟動碳邊境調整機制 (CBAM)，我國受影響的主要對象為金屬扣件業（如螺絲、螺釘等）、鋼鐵及鋁等相關產業。目前歐盟 CBAM 還在過渡期間，國內業者在政府充分輔導下都能順利完成相關申報作業。
關於產業擔心歐盟 CBAM 正式實施後，國內的碳定價如何與歐盟接軌？環境部表示，除了從 CBAM 法規內容外，本次拜訪歐盟也經面對面交流中確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟 CBAM 憑證數量，但扣抵的詳細規定需待明 (2025) 年中「第三國支付的碳定價如何扣減」及「EU ETS 之下免費核配與 CBAM 制度調和」等細則公布才能獲知。
考量其內容複雜且具高度專業性，環境部將於明年初指派專業專職人員常駐歐盟，即時掌握 CBAM 最新發展並參與協商，協助國內產業因應。
彭啓明表示，這次出訪與各領域高階專家交流，感覺對臺灣碳定價 - 碳費先行制度的未來發展更加有信心，談話過程中對於國內企業相當關注的 CBAM 也更了解其細節，環境部會持續追蹤掌握趨勢。本次拜訪已經建立起完整的溝通平台與互信，更讓歐盟更能掌握台灣身為全球重要科技供應鏈，在氣候變遷努力的企圖心，未來會定期舉辦雙邊交流會。
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