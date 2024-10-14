台股Q4不悲觀 劉坤錫：高點仍可期 這類股低基期可留意

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 17:20

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中共解放軍今 (14) 日宣布對台軍演，台股無懼兩岸緊張情勢，逆勢翻紅收漲，對此，新光投信董事長劉坤錫表示，市場近年對於軍演反應已相對冷靜，主要因全球聚焦 11 月的美國總統大選，待不確定因素消除後，台股第四季高點仍可期待，預估約在 24000 點上下，建議投資人可關注具基本面保護的個股，AI 股則要留意是否已過度反應，並點名 IC 設計族群近 3 年相對比較沒有跟上漲勢，持續在低基期整理。

對於中共對台軍演，劉坤錫分析，台灣過去就有多次面對軍演威脅，較為敏感的就屬美國前眾議院議長裴洛西 2022 年訪台之際，爾後台股反應比較沒那麼激烈，目前來看，這次狀況也雷同。

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展望第四季，劉坤錫說明，現在來看，應該要先度過美國選舉這個變數，因為現在又變得比較難預測，民主、共和兩黨的民調差距處於伯仲之間，還是要看 11 月 5 日投票之後的結果。

對於美國大選，誰能入主白宮？劉坤錫也提出個人看法，他認為，美國總統若最終由民主黨執政的話，對台灣的影響或衝擊比較沒那麼大，將可延續原來的美中或美台之間的關係，比較不會有太大的變數；若是川普當選，就比較難預料，不過，有些市場投資人反而希望川普當選，他們認為，盤勢上下震盪的操作空間比較大，因此，還是見仁見智，沒有說誰當選一定最好。

對投資人的建議，劉坤錫直言，真的很難預測誰會成為美國下一任總統，建議投資人以審慎、穩健投資方式，來度過這段時間，最後即便是川普當選，股價比較波動，但也必須去兌現基本面，因此，投資人可挑選具基本面保護的穩健標的。

媒體追問，AI 是否為基本面保護的標的，劉坤錫說，「當然也算」，只是要看它的股價現在到底反應到什麼程度，譬如說在 2023 年時已有很多檔 AI 股的股價已經反應到 2025、2026 年的獲利，雖是 AI 沒錯，但以位置來說，就恐怕也是要稍微對照一下，每一檔個股的股價位置都是不一樣的，不能一概而論。

對於聯準會接下來的動作，劉坤錫說，預估 11、12 月還是會每個月再降息，但幅度可能會縮減，不像 9 月的 2 碼這麼多，估計各降 1 碼，降息循環應該還是會持續下去，不會說因為美國經濟基本面強勁，就足以改變聯準會整個政策。

劉坤錫表示，待美國大選落幕，不確定因素消除後，全球股市行情可期，台股第四季可望逐步回升，仍有機會見到高點。