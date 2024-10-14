裕民喜迎新船加入營運 再新訂4艘極限靈便船

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-14 12:52

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散裝航商裕民 (2606-TW) 委託新大洋造船公司建造 4 艘 64000 載重噸極限靈便型 (Ultramax) 散裝貨輪，第 3 艘裕發輪 (M.V. Asian Prosperity) 於今 (14) 日在揚州舉行命名接船儀式，並再簽署 4 艘 64000 載重噸同型散裝貨輪新船建造合約。

裕發輪船長 199.90 公尺，船寬 32.26 公尺，載重噸 64,000 公噸，是新大洋造船廠與裕民首次合作，船舶效率設計指數 (Energy Efficiency Design Index, EEDI) 超前國際海事組織 (IMO) 第三階段的節能要求。

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裕民說明，裕發輪於海上公試前完成外板 Hempel X8 高性能塗料，在航行過程能有效減少生物附著及船體阻力，與傳統的外板防污漆相比，節約 5-8% 的燃油消耗。

同時，裕民開發的船隊安全管理系統 (FSM, Fleet Safety Management) 不僅取得日本 NK、挪威 DNV、台灣 CR、法國 BV 等船級社的智能船舶認證 (SMARTShip Notation)，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

而裕發輪也獲得 ABS 船級社核發的 LNG-Ready 船級符號。

裕民目前擁有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪 (VLCC)、超大型礦砂船 (VLOC) 和海洋風電人員運輸船 (CTV) 等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，運力合計為 71 艘，總載重噸位為 877 萬噸，若加上這次簽約建造的 4 艘新船，則運力可達 75 艘，總載重噸位達 902 萬噸。