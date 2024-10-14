外資狙擊！三星一個月股價崩跌20% 市值蒸發90兆韓元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-14 12:58

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韓國證券交易所最新數據指出，三星遭外資連 23 個交易日拋售，股價暴跌 20.3%，市值從 444 兆韓元降至 354 兆韓元，蒸發近 90 兆韓元。

數據指出，自 9 月 3 日至 10 月 11 日，外資連續 23 個交易日拋售三星電子，共賣出 10.6593 萬億韓元；三星電子的外資持股比率從 8 月的 56.02% 降至 9 月的 53.75%，為自 2004 年以來的最大降幅。

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同此期間，三星股價 7.44 萬韓元暴跌至 5.93 萬韓元，跌幅達 20.3%，市值也蒸發了近 90 兆韓元至 354 兆韓元。

三星電子上季初估財報不如市場預期，副董事長兼裝置解決方案（DS）部門全永鉉甚至罕見地發出公開道歉信，仍無助扭轉股價頹勢。

三星曾是投資人逢低買進的週期性晶片個股，但如今不再如此，主因是投資人懷疑三星的競爭力，而這是前所未見的狀況。