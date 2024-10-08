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三星Q3財報不如預期 晶片部門主管為陷困境致歉 

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-08 09:22

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三星Q3財報不如預期 晶片部門主管罕見致歉。(圖:shutterstock)

三星電子週二 (8 日) 公布第三季初步財報，雖然營業利潤增加 274％，但不如市場預期，顯示出其關鍵晶片部門前景面臨不確定性，該部門主管也罕見聲明為業務陷入困境致歉。

三星電子表示，截至 9 月底的營業利潤約 9.1 兆韓元（68 億美元），低於分析師預估的 11.5 兆韓元，營收為 79 兆韓元，也不及預測的 81.57 兆韓元。三星將在本月稍後公布完整財務報表。


三星股價今年迄今下跌逾 20%，財報公佈後股價下跌 0.7%。

三星電子在聲明中表示，由於中國晶片競爭對手增加傳統產品的供應，以及部份客戶調整了庫存，抵銷對 HBM 和伺服器使用其他晶片的強勁需求，導致該公司內存晶片業務的獲利下降。

三星電子晶片業務負責人 Jun Young-hyun 針對業績表現不佳致歉，聲明中指出「我們引起了人們對技術競爭力的擔憂，有些人談論三星面臨的危機。」他還表示，「作為行業領導者，我們對此負有全部責任。」

去年疫情後低迷之後，用於人工智慧伺服器的高利潤晶片正在推動晶片市場的復甦。儘管如此，三星向輝達 (NVDA-US) 供應 HBM 晶片方面仍落後 SK 海力士；客製化晶片代工生產領域，也未能超越台積電 (2330-TW) (TSM-US) 。

分析師已經下調了三星電子的目標價，以反映該晶片部門的困境。麥格理在 9 月 25 日的報告中，將三星電子評級從「跑贏大盤」下調至「中性」，目標價更從 125000 韓元，近腰斬下修至 64000 韓元
 

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