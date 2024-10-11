三星晶圓代工虧損不振 李在鎔力挺：致力發展、無意分拆

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-11 09:42

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三星電子會長李在鎔表示，三星無意分拆晶圓代工和 System LSI 邏輯晶片設計業務，而是致力於發展這些業務。

三星的這兩項業務每年造成數十億美元虧損，原因是需求疲軟，而這也拖累這家三星整體業績，儘管如此，李在鎔 7 日接受採訪時表，無意將其分拆，顯示了對這些業務的長期承諾。

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這項決策背的考量是，儘管目前三星代工業務面臨挑戰，包括無法從大公司獲得大訂單，以及客戶對潛在利益衝突的擔憂，但公司仍看好代工業務的長期潛力。

專家認為，雖然分拆代工業務可能提高客戶信任，但獨立的代工部門在沒有三星財務支持下，可能難以維持長期生存。因此，三星選擇保留代工業務，以期透過內部合作和財務支持，提升代工業務的競爭力。

三星一直努力降低對記憶體晶片生產的依賴，甚至制定了到 2030 年前要超越台積電，成為全球最大的晶圓代工業者的願景。為此，該公司已在韓國和美國投入數十億美元新建晶圓廠。