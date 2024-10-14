〈焦點股〉 光鋐矽光子、三星LED轉單雙題材助攻飆第3根漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-14 11:17

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LED 磊晶廠光鋐 (4956-TW) 受惠於三星電子傳出關閉 LED 廠消息、以及磊晶產品搭上矽光子題材，近期股價表現強勁，今 (14) 日盤中飆出第 3 根漲停，來到 37.75 元，觀察近期法人動向，三大法人共買入 2349 張，呈連二買。

市場消息指出，三星電子將進行業務重組，退出 DS(設備解決方案) 部門下非核心 LED 業務，包括電視用 LED、智慧型手機閃光燈用 LED、汽車頭燈 LED 模組，試圖強化核心領域的合作與溝通，台灣 LED 供應鏈有望受惠。

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另外，隨著 AI 技術發展，矽光子技術成未來半導體關鍵，作為原料的磊晶因而受到關注，光鋐主要業務為 LED 磊晶片及晶粒的製造，生產高亮度的紅、黃、橙及藍綠光磊晶片，法人指出，隨 LED 需求不斷增加，有望市場占有率，持續看好公司獲利及營收成長。