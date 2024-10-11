「沒進AI恐剩BI」 國泰投信張錫：AI大者恆大 看好市值型ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 14:43

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AI 浪潮席捲全球，台灣成為旋風中心備受關注，國泰投信董事長張錫日前出席活動提到，根據國際數據資訊有限公司研究指出，預估到 2030 年，人工智慧將對全球經濟貢獻 19.9 兆美元，占全球 GDP 的 3.5%，他也幽默表示，未來企業若沒有發展 AI，可能就剩下 BI(悲哀)，而台股在半導體業者帶動下，會是主要的受惠市場，看好台股接下來表現。

張錫更引述機構調查的數據，資料顯示全球家族辦公室在未來 2-3 年內，富豪的持股比重，將有高達 78% 會是 AI，健康科技則占比 70%，自動化和機器人技術為 67%，投資 AI 產業已成為富豪圈的共識，半導體產業為重要投資重點，此時有資本投資的大型企業，未來也才有更大機會嶄露頭角，利用 AI 獲取更大商機。

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他認為，在產業競爭力落差下，AI 從雲端軍備賽，落地到終端運用的這場戰爭中，大者恆大的產業趨勢會更加明顯，其中台積電、輝達兩家各佔山頭，股價現在看起來很貴，換個角度從本益比來看其實還算是便宜。

國泰台灣領袖 50 (00922-TW) 基金經理人蘇鼎宇則表示，市場期待台股再現上半年輝煌成績，最新出爐的 9 月出口數據顯示 AI 需求旺盛，半導體帶動下的各供應鏈大廠獲利良好，市值型 ETF 因跟隨大盤漲跌，是市場前景看好時的重要投資標的。

蘇鼎宇說明，以 00922 為例，基金聚焦大市值、獲利佳的 50 檔台股領袖級企業，半導體及電腦周邊設備族群占比超過一半，金融保險類股也有 15%，屬於產業較為均衡，同時貼近台股大盤的配重風格，因此當各產業出現輪動時，各類動能表現皆較能兼顧到。根據集保所統計，00922 的受益人數已超過 7.7 萬人，最新規模已達新台幣 150 億元，今年以來成長超過 5 成。

此外，00922 已於 9 月底公布第一階段預估配息資訊，實際配息公告則將在下周 10 月 14 日出爐，想參與這一波除息的投資人，要留意別錯過 10 月 16 日的最後買進日，股利將於 11 月 12 日發放。