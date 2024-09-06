台塑四寶8月營收共1276億元年減8% 僅台化年增1%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 17:06

‌



台塑集團今 (6) 日公布 8 月合併營收，台塑四寶單月合計 1276.06 億元，月減 2.2%、年減 8.2%；累計前 8 個月營收 1 兆元，與去年同期增加 1.5%；台塑四寶個別營收全面月減，與去年同期相比，僅台化成長 1%。

台塑 (1301-TW)8 月營收 161.4 億元、月減 8.9%、年減 7.8%；累計前 8 月營收 1330.6 億元，年減 1.3%。

‌



台塑表示，8 月營收月減近 9%，主要是銷售量差減少，公司 8 月安排麥寮 PVC 廠及鹼廠歲修，產銷量減少，加上印度標準局 (BIS) 原定 8 月 24 日實施 PVC 認證，當地客戶擔心市場供應貨源減少，提前於 7 月備料，因此 8 月 PVC 及液鹼銷售量，合計比 7 月減少 8.4 萬噸。

南亞 (1303-TW)8 月營收 224.6 億元，月減 0.3%、年減 4.8%；累計前 8 月營收 1700.3 億元，年減 2.6%。

南亞表示，各產品營收互有增減，其中塑膠加工產品因車用皮、傢飾材料銷售量增加，業績成長；化工產品因德州 EG 銷售增加及部分 7 月訂單延至 8 月出口，營收相對增加，電子材料產品由於大陸消費信心不足，營收下滑；另外聚酯產品也受瓶用粒旺季即將結束影響，交運量減少。

台化 (1326-TW)8 月營收 293.7 億元，月減 2.2%、年增 1%；累計前 8 月營收 2398.07 億元，年增 12%。

台化表示，母公司 ARO-2 廠定檢影響 PX、OX 及萃餘油銷量，減少 7.4 億元；SM 因市況降載減少 0.8 億元。PP 銷售增 0.9 億元；台化寧波 PTA 銷售增 11.2 億元，但 PIA 需求減少 0.8 億元；整體而言，原油價格走低、運費高漲及需求疲弱，導致主要產品價格下跌。

台塑化 (6505-TW)8 月營收 596.2 億元，月減 1%、年減 13.4%；累計前 8 月營收 4616.7 億元，年減 1%。