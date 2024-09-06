台塑四寶：「金九銀十」旺季雖然成色有限但會仍到 看好需求回溫
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-06 19:50
台塑四寶於今 (6) 日分別發布 2024 第四季營運展望，由於第四季為傳統旺季，加上中國大陸推出經濟刺激措施，有望帶動需求回溫，看待未來營運審慎樂觀
台塑 (1301-TW) 指出，第四季為部分石化產品傳統旺季；印度雨季結束後，建材及塗料需求可望增溫，且近期海運費下跌有利出口，美國房貸利率下降也將提振房地產相關產品需求，加上 PVC 及 PP 等產品需求預計回升，第四季營業額將較第三季成長。
南亞 (1303-TW) 說明，雖然第四季進入電子產業淡季，且年底客戶將嚴控庫存，下單偏向保守，但車載、網通、伺服器等高頻高速材料需求仍維持穩定，公司也積極開發新能源車用材料、電子級膠膜及醫療用等差異化產品，以提升營運表現，預估第四季與第三季持平。
台化 (1326-TW) 指出，第四季石化、塑膠、纖維的「金九銀十」旺季雖然成色有限，但仍會到來，而 9 月大陸華東地區聚酯纖維下游需求已現復甦跡象，但全球經濟基本面尚未明顯改善，需求信心仍待加強。預估第四季營收與第三季持平。
台塑化 (6505-TW) 表示，10 月為煉廠密集檢修期，將帶動煉製毛利回升，不過近期油價較為疲弱，且歐美煉油廠煉製毛利持續低迷，可能影響整體表現，預估第四季營收與第三季持平。
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