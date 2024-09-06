台塑四寶：「金九銀十」旺季雖然成色有限但會仍到 看好需求回溫

台塑 ( 1301-TW ) 指出，第四季為部分石化產品傳統旺季；印度雨季結束後，建材及塗料需求可望增溫，且近期海運費下跌有利出口，美國房貸利率下降也將提振房地產相關產品需求，加上 PVC 及 PP 等產品需求預計回升，第四季營業額將較第三季成長。

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台化 (1326-TW) 指出，第四季石化、塑膠、纖維的「金九銀十」旺季雖然成色有限，但仍會到來，而 9 月大陸華東地區聚酯纖維下游需求已現復甦跡象，但全球經濟基本面尚未明顯改善，需求信心仍待加強。預估第四季營收與第三季持平。