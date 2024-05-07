〈台塑四寶業績發表〉4月營收合計1268億元年增9% 台化月、年增幅最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-07 19:33

台塑四寶今 (7) 日公告 4 月營收合計 1268.98 億元，月減 4.3%、年增 9.3%，四寶個別營收均年增，台化受惠 PTA-6 擴建投產，營收月增、年增幅度表現最佳；累計四寶前 4 月營收 4832.82 億元，年減 2.7%。

台塑 (1301-TW)4 月營收 166.61 億元、月減 5.7%、年增 2.9%；累計前 4 月營收 647.69 億元，年減 5.3%。

台塑說明，與上月相比，由於印度 4 月適逢大選期間，部分政府基礎建設暫緩執行，PVC 需求減少，加上液碱及 EVA 配合客戶船期安排，部分訂單延至 5 月交運，銷售量差減少，不過較去年同期增加。

南亞 (1303-TW)4 月營收 218.8 億元，月增 1.6%、年增 2.5%；累計前 4 月營收 805.1 億元，年減 7.6%。

南亞表示，4 月電子材料、化工、聚酯、塑膠加工四大產業市場需求都較上月略為增溫，其中除化工產品因船期影響，部分訂單延後交運致營收減少以外，其他各產品營收皆比 3 月增加，也優於去年同期。

台化 (1326-TW)4 月營收 321.47 億元，月增 6.9%、年增 26%；累計前 4 月營收 1160.89 億元，年增 7%。

台化表示，4 月營收成長主要受惠台化寧波 PTA-6 擴建投產，加上萃餘油回售台塑化及增加外售、合成酚廠工檢後恢復正常產銷、PTA 下游聚酯客戶陸續復產開動率提升等因素，帶動銷量成長，加上油價及原料成本上漲，及下游開動率回升並依需補庫，支撐產品售價跟漲。

台塑化 (6505-TW)4 月營收 507.16 億元，月減 12%、年增 5.5%；累計前 4 月營收 2219.14 億元，年減 4.6%。