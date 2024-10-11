設備故障干擾 榮剛9月營收探逾2年低點 10月估重返正軌

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-11 18:57

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台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收，受到設備故障影響，營收 8.83 億元，為 31 個月低點，月減 16.5%、年減 17.4%，，影響出貨步調，但設備現已完成修復，公司預估，10 月營收將回復過往水準。

累計榮剛前三季營收 98.16 億元，年減 4.1%，榮剛表示，目前尚有大量在手訂單，高毛利產品接單仍維持高檔，短期各月營收消長受出貨節奏及產品比重影響，前三季表現仍符合公司預期。

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