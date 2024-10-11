設備故障干擾 榮剛9月營收探逾2年低點 10月估重返正軌
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-11 18:57
台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛 (5009-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收，受到設備故障影響，營收 8.83 億元，為 31 個月低點，月減 16.5%、年減 17.4%，，影響出貨步調，但設備現已完成修復，公司預估，10 月營收將回復過往水準。
累計榮剛前三季營收 98.16 億元，年減 4.1%，榮剛表示，目前尚有大量在手訂單，高毛利產品接單仍維持高檔，短期各月營收消長受出貨節奏及產品比重影響，前三季表現仍符合公司預期。
榮剛表示，航太產業目前仍維持一貫熱絡表現，公司預估替換老舊機隊、提高燃油效率以及飛機租賃市場等議題將成為航太市場的重要長期推力。油氣方面，冬季用油需求有望刺激短期市場需求。
而工具鋼尚未迎來強勁復甦力道，但美洲、亞洲需求穩定，接單量可支撐產線需求，加上近期日圓匯率轉向，國內工具機業者的急單，有助相關鋼種接單。整體來說，公司對市場前景抱持正向看法，獲利將繼續維持成長走勢。
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