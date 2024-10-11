技嘉子公司技鋼科技攜手AMD推伺服器新品 搶攻AI運算市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-11 12:13

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼科技今 (11) 日宣布與 AMD(AMD-US) 合作，推出支援 EPYC 9005 系列處理器的伺服器和 AMD Instinct MI325X 加速器伺服器，積極搶攻快速成長的 AI 運算市場。

新一代 AMD EPYC 9005 系列處理器提供多達 192 個「Zen5c」核心與 384 執行緒，時脈速度最高達 5 GHz，特別針對 AI 數據中心設計，提升能源效率並應對複雜的 AI 運算需求，AMD Instinct MI325X 加速器採用 CDNA 3 架構，擁有業界領先的 256GB HBM3E 記憶體，為生成式 AI 效能設立新標準。

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技嘉科技子公司技鋼科技副總經理王俊民表示，新一代 AMD EPYC 處理器在相同插槽上實現更強效能令人印象深刻，與 AMD 的緊密合作，使得雙方能同步發布更新。

為支援新處理器，技嘉將對現有使用 SP5 平台的 60 多款伺服器和企業級主機板進行 BIOS 更新，其中，模組化伺服器 XV23-ZX0 備受關注，支援兩顆 AMD EPYC 9005 處理器，最多可配置四張 GPU 卡。