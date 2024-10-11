search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

技嘉子公司技鋼科技攜手AMD推伺服器新品 搶攻AI運算市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-11 12:13

cover image of news article
技嘉子公司技鋼科技攜手AMD推伺服器新品 搶攻AI運算市場。(圖：技嘉提供)

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼科技今 (11) 日宣布與 AMD(AMD-US) 合作，推出支援 EPYC 9005 系列處理器的伺服器和 AMD Instinct MI325X 加速器伺服器，積極搶攻快速成長的 AI 運算市場。

新一代 AMD EPYC 9005 系列處理器提供多達 192 個「Zen5c」核心與 384 執行緒，時脈速度最高達 5 GHz，特別針對 AI 數據中心設計，提升能源效率並應對複雜的 AI 運算需求，AMD Instinct MI325X 加速器採用 CDNA 3 架構，擁有業界領先的 256GB HBM3E 記憶體，為生成式 AI 效能設立新標準。


技嘉科技子公司技鋼科技副總經理王俊民表示，新一代 AMD EPYC 處理器在相同插槽上實現更強效能令人印象深刻，與 AMD 的緊密合作，使得雙方能同步發布更新。

為支援新處理器，技嘉將對現有使用 SP5 平台的 60 多款伺服器和企業級主機板進行 BIOS 更新，其中，模組化伺服器 XV23-ZX0 備受關注，支援兩顆 AMD EPYC 9005 處理器，最多可配置四張 GPU 卡。

此外，技嘉還在 Advancing AI 2024 大會上展示了多款創新產品，包括唯一一款單節點具備 48 條記憶體插槽的 R283-ZK0「鋸齒排列」伺服器，以及專為 AMD Instinct MI325X GPU 設計的 8U 伺服器概念機型，後者將為大型語言模型和 AI 推論提供強大解決方案。

文章標籤

技嘉AI伺服器AMD

相關行情

台股首頁我要存股
技嘉266.52.30%
超微半導體164.18-4.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.96
加權指數法興(售) 槓桿7.06

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
技嘉

76.92%

勝率

延伸閱讀


    Empty