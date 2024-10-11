新新併: 優勢互補 全方位價值提升

金融從業人員 許方霖 2024-10-11 08:55

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眾所矚目的台新金控與新光金控的合併案，終於在股東臨時會上高票通過，若能順利獲得金管會與公平會的核准，不僅僅是簡單的業務互補或規模擴大，實際上，也會是一個成功的多層次整合教案，將為雙方股東、客戶和員工帶來多重效益。

第一層次：客戶價值的互補

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合併後，台新金控和新光金控將能夠擴展客戶基礎並提供更多元化的「一站式」服務。台新金控擁有大量的高資產客戶，這些客戶需求複雜，包括保險、信託等綜合理財服務，而新光金控的客戶群體覆蓋不同層級，從初入社會的年輕人到中高端資產客戶都有。新新併後，這種客戶群體的互補效益將顯著提升雙方的服務深度和廣度，使每位客戶都能享受到更精細化的金融解決方案 。

第二層次：品牌信賴度與整合優勢

台新與新光歷來被視為具相似文化與共同價值觀的金融機構，合併後的品牌影響力將進一步提升。台新新光金控的誕生，不僅擴大了品牌知名度，更增強了客戶的忠誠度，這將使台新新光金控在外部品牌合作上擁有更強的競爭力，成為高信賴度金融品牌的象徵 。

第三層次：能力互補的加乘效果

台新金控在數位轉型方面的領先優勢顯著，擁有豐富的金融科技應用經驗，包括在 Richart 行動銀行等領域的創新。新光金控在壽險業務上累積了豐富的經驗和專業人才。合併後，台新金控的數位技術將為新光的壽險業務賦能，加強交叉銷售能力並提升客戶體驗。此外，雙方在 AI 及數據應用上的整合將產生「飛輪效應」，為新金控的持續成長提供動力 。

第四層次：企業文化的協同與融合

合併案成功的核心在於兩家金控的文化契合度。台新金控長期以來致力於推動融合文化，新光品牌也在市場中享有良好聲譽。為確保合併後的平穩過渡，公司將在三年內保障員工的工作權益，並提供充分的溝通機制，以減少員工的過渡壓力。這種文化的融合將為員工提供更多元化的職涯發展機會，同時提升員工的向心力，增強公司整體競爭力 。