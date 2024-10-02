技嘉資料中心GIGAPOD叢集運算方案 全球客製化AI需求獲成功案例

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-02 11:29

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 面對人工智慧時代對高效能運算的龐大需求，為企業、教育單位量身打造高效能、可擴展的 AI 基礎設施，已在世界各地包括台灣、西班牙獲得成功案例。

技嘉推出的整合式 AI 資料中心解決方案 GIGAPOD，以高度靈活性和可客製化為核心優勢，正積極搶攻全球 AI 運算市場，例如，GPU 協同運算伺服器可選擇搭配 NVIDIA(NVDA-US)、AMD(AMD-US) 或 Intel(INTC-US) 的各種 AI 加速器，以滿足從中小企業到大型組織的多樣化算力需求。

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技嘉的叢集運算技術已在全球多個專案中成功應用，在西班牙，技嘉協助胡安卡洛斯國王大學建立「塔羅斯」運算叢集，支持其細胞衰老研究。該叢集由八台伺服器組成，實現了高效的並行運算和數據分析，大幅提升研究效率。

在台灣，技嘉為陽明交通大學的前瞻積體電路設計實驗室打造高效能運算平台。該平台由六台高密度伺服器和兩台機架式伺服器組成，將 IC 設計測試時間從一小時縮短至五到十分鐘，顯著提高了研究生產力。