技嘉推全系列AmpereOne 核心AI伺服器 10/7拉斯維加斯Yotta展亮相
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-03 14:30
技嘉科技子公司技鋼科技今 (3) 日宣布，首批支援完整 AmpereOne® 處理器系列的伺服器產品已全面上市，將於 10 月 7 日至 9 日在拉斯維加斯舉行的 Yotta 2024 展會上亮相。
AmpereOne® 處理器系列專為雲原生運算設計，最高配備 192 顆 Ampere 自研核心，並提供更多 DDR5 記憶體插槽及 128 GB/s 的 PCIe Gen5 通道，虛擬機密度、效能及每瓦效能表現上均具優勢，可以廣泛應用於 AI 推論、數據分析等領域。
技鋼科技推出的新產品線涵蓋單插槽和雙插槽配置，包括 R163、R263、E163、R183 和 R283 系列，提供多樣化的硬碟配置選擇，滿足不同客戶的需求。
技鋼科技副總經理王俊民表示，新的 AmpereOne® 處理器伺服器產品針對特定工作負載進行了調校，為高核心數處理器推出了多款新產品，為所有雲端原生運算需求提供完善解決方案，反映了技嘉對客戶回饋的重視。
Ampere 產品行銷副總裁 Glenn Keels 補充，隨著技嘉全面提供 AmpereOne® 伺服器，Ampere 同時擴展產品組合，以無與倫比的能源效率提供更高的運算密度，技嘉的伺服器涵蓋 Ampere® Altra® 和 AmpereOne® 處理器系列，為雲端原生及 AI 運算需求提供了廣泛的選擇。
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