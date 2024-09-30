技嘉推出X870系列主機板 搭載獨家 AI SNATCH技術提升運算效能
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-30 14:50
PC 品牌 (2376-TW) 技嘉今（30）日發布全新 X870E/X870 系列主機板，搭載 AMD Ryzen 9000(AMD-US) 系列處理器，並配備獨家 AORUS AI SNATCH 技術，有效提升電腦效能。
X870 系列主機板搭載獨家 AORUS AI SNATCH 技術，透過 AI 引擎協助，讓新手玩家也能輕鬆實現高階超頻效果，技嘉表示，此技術可同時提升系統效能和能源效率，滿足 AI 時代的運算需求。
在硬體規格方面，X870E/X870 系列採用高達 20 相 110A SPS 電源配置，搭配 8 層 PCB 設計，支援 DDR5 記憶體最高可達 8600 MT/s。部分高階型號還配備 DDR Wind Blade 和強化散熱背板，進一步優化散熱效果。
技嘉特別強調本次主機板的 DIY 友善設計，包括 M.2 EZ-Match 磁吸式散熱片、WIFI EZ-Plug 快拆天線接頭、PCIe EZ-Latch Plus 顯示卡免工具拆裝等功能，大幅提升組裝便利性。
在 BIOS 方面，技嘉推出全新 UC BIOS 介面，提供多主題背景和更直覺的效能調校機制。獨家的 Active OC Tuner 技術可根據使用情境自動切換超頻模式，優化效能表現。
連線能力上，新主板支援 Wi-Fi 7 和雙 USB4 Type-C 接口，每個接口傳輸速度高達 40 Gbps，滿足高速數據傳輸需求。
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