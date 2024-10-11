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鉅亨速報

營收速報 - 凱基金(2883)9月營收100.37億元年增率高達1236.38％

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:15


凱基金(2883-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣100.37億元，年增率1236.38%，月增率-544.4%。

今年1-9月累計營收為524.17億元，累計年增率37.43%。

最新價為16.8元，近5日股價下跌-0.3%，相關金融保險下跌-0.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-111 張
  • 外資買賣超：-4643 張
  • 投信買賣超：+5400 張
  • 自營商買賣超：-868 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 100.37億 1236% -544%
24/8 -22.59億 -206% -113%
24/7 168.03億 165% 286%
24/6 43.57億 -61% 2613%
24/5 1.61億 -96% -98%
24/4 74.80億 225% 252%

凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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