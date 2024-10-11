營收速報 - 凱基金(2883)9月營收100.37億元年增率高達1236.38％
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:15
凱基金(2883-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣100.37億元，年增率1236.38%，月增率-544.4%。
今年1-9月累計營收為524.17億元，累計年增率37.43%。
最新價為16.8元，近5日股價下跌-0.3%，相關金融保險下跌-0.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-111 張
- 外資買賣超：-4643 張
- 投信買賣超：+5400 張
- 自營商買賣超：-868 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|100.37億
|1236%
|-544%
|24/8
|-22.59億
|-206%
|-113%
|24/7
|168.03億
|165%
|286%
|24/6
|43.57億
|-61%
|2613%
|24/5
|1.61億
|-96%
|-98%
|24/4
|74.80億
|225%
|252%
凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至14.28元，預估目標價為205元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.04元，預估目標價為60元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為124元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至64.44元，預估目標價為1420元
下一篇